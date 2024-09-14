美聯儲降息預期升溫　國際金價創新高

中評社北京9月14日電／隨著市場對美國聯邦儲備委員會降息的預期升溫，國際金價13日創新高。市場人士認為，地緣政治緊張局勢、美債危機等因素可能進一步推升國際金價。



新華社報導，美國紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格13日盤中上漲至每盎司2614.6美元，收盤于2606.2美元。今年以來，市場對美聯儲降息預期已推動國際金價上漲超過20%。



美聯儲定於本月17日至18日舉行貨幣政策會議。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾8月下旬表示，降息時機已到，幾乎“明示”美聯儲將在9月貨幣政策會議上宣佈降息。



分析人士認為，就當前情況看，降息基本沒有懸念，主要分歧在於降息25個基點還是50個基點。英國倫敦金融分析師福阿德·拉扎克扎達認為，上述兩種降息幅度的概率均為50%。



為應對通脹，美聯儲自2022年3月至2023年7月連續11次加息，累計加息幅度達525個基點。過去一年間，美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間，為23年來最高水平。由於2024年初對抗通脹的進展受挫，通脹形勢出現反覆，降息一再被推遲。隨著通脹數據重新開始下降，美聯儲嗅到政策轉向的時機。



美國奧布賴恩期貨公司市場戰略分析師鮑勃·哈伯肯說，美國通脹和勞動力市場疲軟隱憂仍存，投資者可能希望以黃金對衝美國經濟滑向衰退的風險。



據高盛研究部分析，黃金漲勢將延續至2025年初。可能導致金價上揚的主要因素包括美聯儲降息和地緣政治緊張局勢。如果美國實施更多金融制裁或美國聯邦政府債務問題令市場進一步承壓，國際金價或將出現更大上漲空間。