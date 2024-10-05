謝大寧：兩岸困境破局需解決高層政治問題

孫文學校秘書長、佛光大學榮譽教授謝大寧（中評社 李子寧攝） 中評社北京10月5日電（記者 李子寧）中美戰略競爭加劇，叠加賴清德上台執政影響，台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸交流發展面臨不少的挑戰和困難。就兩岸及中美等議題，孫文學校秘書長、佛光大學榮譽教授謝大寧日前接受了中評社記者的採訪時表示，兩岸關係陷入“困境”，要破解“困境”，首先要解決“高政治”層面的問題，“高政治”層面的問題一旦解決，其他層面的問題也就自然迎刃而解。



謝大寧說，目前台灣社會在身份認同上的斷裂非常明顯，這個趨勢讓民進黨和賴清德有了可以操作的空間，所以即便賴清德是“少數執政”，國民黨也並沒有因此重新取得台灣社會的信任，這是台灣目前的政治僵局。此外，當前島內多數人對兩岸關係的理解就是“沒有兩岸的兩岸關係”，台灣的主要政治勢力也在不同程度上都拒談統一問題，台灣社會在一定程度上走向了把兩岸區隔開的狀況。再有就是美國不支持台灣“獨立”，但他們支持“獨立的台灣”和“分裂的中國”，也就是說美國人的兩岸政策本質上就沒有兩岸關係。這些不同的因素都深刻影響著兩岸情勢，導致當前兩岸關係陷入“困境”，要破解“困境”，首先要解決“高政治”層面的問題，“高政治”層面的問題一旦解決，其他層面的問題也就自然迎刃而解。



有關“統獨”、“和戰”，謝大寧表示，目前台灣的社會土壤有利於“獨”不利於“統”，所以在短時間之內很難撼動民進黨所獲得的支持，因為國民黨在台灣的社會基礎不斷被剝離，所以即便民進黨已經不是一個清廉的政黨，國民黨也沒有機會說服台灣社會進而取代民進黨。從“和戰”的角度來講，雖然大陸方面在台灣周邊進行演習，給予了一定的軍事壓力，但島內感知度不高，因為台灣很多人認為美國不可能坐視台灣在第一島鏈的戰略位置不管，因此“大可放心”。所以這對大陸來講非常麻煩，“深不是，淺不是”，如果繼續加強軍事的壓力，就可能要冒著跟美國一戰的風險；如果不增加軍事的壓力，台灣社會就根本不當回事。

