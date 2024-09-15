曹延中答中評：在大勢面前“台獨”沒有出路

曹延中（中評社 海涵攝） 中評社北京9月15日電（記者 海涵）軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中大校日前在第十一屆北京香山論壇上接受中評社記者採訪，他表示，中美軍事領域的對話有助管控可能發生的意外。談及台灣問題，他指出，對於兩岸關係，我們要看歷史大勢，在大勢面前，推行“台獨”分裂是沒有出路的。



根據中美兩國元首舊金山會晤共識，9月10日上午，中美兩軍舉行戰區領導通話，雙方就共同關心的問題深入交換意見。中美軍事外交對於兩國關係有何意義？曹延中表示，中美軍事外交關係是兩國關係整體氛圍和環境改善的一個方面。中美通過在軍事領域的對話，包括戰區層級對話這樣的一線接觸，有助於管控可能發生的意外，這對於中美關係的整體穩定會發揮促進作用。



賴清德就任台灣地區領導人已過百日，其頑固堅持“台獨”立場，勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁，外界普遍認為兩岸關係前景不容樂觀。曹延中就此表示，兩岸關係的緊張是由賴清德在台灣執政以後頑固推行“台獨”分裂政策造成的。對於兩岸關係，我們要看歷史大勢。和平發展、合作共贏是世界人民的期待，也是兩岸人民的期待。在大勢面前，推行“台獨”分裂是沒有出路的。



談及北京香山論壇的作用，曹延中說，北京香山論壇搭建了一個各方平等參與、充分對話的國際安全防務交流平台，能夠促進各方相互理解、凝聚安全共識、推動相互合作。相信隨著時間的推移，北京香山論壇會發揮越來越重要的作用。



第十一屆北京香山論壇主題為“共築和平、共享未來”，100餘個國家、國際組織官方代表及專家學者和各國觀察員等1800餘名嘉賓出席。