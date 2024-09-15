施心木答中評：台企參展服貿會取得重大突破

北京台資企業協會秘書長施心木接受中評社記者採訪。（中評社 趙景彥攝） 中評社北京9月15日電（實習記者 趙景彥）以“全球服務，互惠共享”為主題的2024年中國國際服務貿易交易會正在火熱進行中，台灣形象展亮相服貿會。北京台資企業協會秘書長施心木就台灣展區參展情況接受中評社記者採訪表示，本屆服貿會共有47家台企參展，帶來了兩百餘件展品，“這是一個重大突破”。



施心木指出，這是台商台企第四次參加服貿會展出，具有四大特色。



一是面積擴大。台灣展區從第一屆的150平米擴大到了到本屆的260平米。據施心木介紹，這在各地形象館中算是占地面積比較大的。



二是涵蓋面擴展。第一屆在服貿會中展出的只是在北京的台企，而本屆來到服貿會的台企來自於黑龍江、福建、雲南、陝西等全國各地。



三是產業板塊增加。台灣展區的產業板塊增加到了6個，分別是現代服務業、科技、金融、智能製造、生物醫藥和智慧農業。施心木說，“我們希望把各個板塊的觸角都延伸出去。”



四是兩個平台推出。9月13日舉辦的第二屆台商台企投資北京宣介會和今年首開的直播間兩大平台為台企品牌的宣傳、產品的推介起到了促進作用。



施心木告訴中評社記者，近年來，服貿會吸引了很多願意來此參展的台商台企，希望未來台灣形象展的面積還能夠進一步擴大，讓更多人參與進來。“一方面，我們希望讓更多人知道，很多知名品牌是台企在大陸努力付出的成果。另一方面，我們要讓更多還沒有來北京投資的台商台企瞭解北京的營商環境、政策等信息，吸引他們一起來發展北京。”