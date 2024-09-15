馮永濤答中評：兩區政策為台企提供更好支持

北京市台辦馮永濤處長接受中評社記者採訪。（中評社 趙景彥攝） 中評社北京9月15日電（實習記者 趙景彥）9月13日，在國家會議中心服貿會主題會議區，以“服務融合發展，共享民族未來”為主題的第二屆台商台企投資北京宣介會隆重召開。宣介會上，北京市商務局專題解讀了“兩區”政策，並詳細分析了“兩區”建設帶給台商台企的新機遇。會後，北京市台辦經濟處處長馮永濤在接受中評社記者採訪時表示，“兩區”政策不僅是為促進北京的整體發展、擴大改革開放，同時也是為台商台企在京投資提供更好的政策支持，促進兩岸融合發展。



“兩區”是指北京的自由貿易試驗區和服務業擴大開放綜合示範區。談到“兩區政策”的意義時，馮永濤指出，北京提供的政策服務包為台商台企在京發展提供了更好的支持，助力他們得到更廣闊、更快速的發展。他表示，“政策能夠讓台胞體會到北京對台灣同胞的重視和關愛，以及促進兩岸融合發展的願景”。



馮永濤提到，圍繞今年論壇的總體設置，論壇期間還會結合兩岸企業的需求，舉辦小型的洽商會和參訪活動，比如中關村科技園的成果展、通州的城市附建副中心的建設等。他表示，“舉辦這些活動主要是為了讓台商台企能夠切身體會到現在大陸科技經濟社會的發展變化和取得的成果，希望使這次的參會嘉賓能夠不虛此行。”同時，他也認為，通過京台科技輪胎活動能夠更好的促進京台兩地科學技術的這種交流合作和人才的交往，進一步的促進兩岸的融合發展。



據馮永濤介紹，目前在北京註冊的企業累計達到了3300多家，這些企業分布於各個產業，圍繞著北京的經濟社會發展，他們都得到了更好的機會和發展空間。談及對未來的展望，馮永濤說，“對於來京台商台企的數量，北京是沒有限制的，我們歡迎更多的台灣的企業能夠結合北京高質量發展的要求，來到北京扎根、發展。”