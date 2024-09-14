美宣布對華加征關稅修訂結果　中國貿促會回應

中評社北京9月14日電／據中國貿促會：中國貿促會新聞發言人就美對華加征301關稅四年期復審最終修訂結果發表談話。



美國當地時間2024年9月13日，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關稅四年期復審最終修訂結果，在繼續加征關稅基礎上，提高部分產品加征關稅稅率，並擬進一步擴大加征關稅產品範圍，中國貿促會新聞發言人近日針對該結果發表談話。



美國貿易代表辦公室此次公布最終修訂結果不僅並未降低對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加征關稅稅率，還再次提高對口罩、醫用手套、針頭和注射器等產品加征關稅稅率，同時提出擬將鎢、晶片和多晶矽產品納入加征關稅產品範圍。



中國電動汽車、鋰電池、光伏電池等相關行業企業在相互尊重、平等互利基礎上與包括美國相關企業在內的各國工商界深入合作，持續開展技術創新，積極推動產業鏈供應鏈國際合作，助力全球綠色低碳發展。近期，中國貿促會組織中國企業家代表團成功訪問美國，與美國工商界進行廣泛深入交流，雙方一致呼籲尊重市場原則和契約精神，反對貿易保護主義，維護兩國企業利益和全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通。



然而美方繼續堅持錯誤做法，無視中美工商界反對加征關稅意見，拒絕履行美國在世貿組織做出的關稅減讓承諾。這種明顯違背世貿規則的單邊主義措施將嚴重影響中美相關產業長期穩定合作的信心，對全球產業鏈供應鏈合作帶來不利影響。中國工商界對此表示堅決反對。



中國貿促會、中國國際商會一貫倡導各國工商界攜手合作，再次呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止錯誤做法，堅決維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。中美業界應加強交流合作，通過磋商對話化解糾紛矛盾，實現互利共贏，推動世界經濟發展。