8月份中國規上工業增加值同比增長4.5%

中評社北京9月14日電／中國國家統計局14日發佈數據顯示，8月份中國規模以上工業增加值同比增長4.5%，1至8月份同比增長5.8%，總體保持平穩。



國家統計局新聞發言人劉愛華表示，8月份，中國工業領域超八成地區、近八成行業、超五成產品實現增長。全國31個地區中，25個地區增加值實現增長，增長面達到80.6%；在工業41個大類行業中，32個行業增加值同比增長；統計的619種工業產品中，339種產品產量實現了同比增長。



裝備製造業“壓艙石”作用繼續凸顯。8月份，規模以上裝備製造業增加值同比增長6.4%，對全部規上工業增加值增長的貢獻率達到47.9%。1至8月份裝備製造業增加值佔全部規上工業增加值的比重提升到33.5%，連續18個月保持在30%以上。



製造業發展新動能不斷培育壯大。8月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長8.6%，智能無人飛行器製造行業增加值同比增長54%，新能源汽車和充電樁產量同比分別增長30.5%和97%。



工業品出口帶動作用持續顯現。8月份，出口的39個大類行業中，32個行業出口增長，增長面達到82.1%；汽車製造業出口交貨值增長15.9%，加快2.9個百分點，連續9個月保持兩位數增長。