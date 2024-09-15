快評：中美都願兩國關係穩定　無台獨空間

中評社快評/軍事科學院研究員李抒音日前在第十一屆北京香山論壇上接受中評社記者採訪時表示，近來我們可以看到一些中美雙邊溝通方面的好勢頭，表明中美兩國都有保持兩國關係穩定的願望，但中美之間依舊存在著一些問題，比如對於南海問題和台灣問題的認識。李抒音表示，台灣問題是中國內政，是中國核心利益中的核心，是關係到領土主權的重大問題，是最堅固且不可破的底線，美國應該說到做到、尊重中國的核心利益……



縱觀近年來的中美關係，盡管美國把中國定位為主要戰略對手，把中美關係定位為競爭對抗關係，對中國的打壓、圍堵、遏制愈趨嚴厲、無理，但終究認知到中美關係的重要性和巨大影響，認知到中美有很多共同利益，認知到兩國除了競爭也需要合作、許多風險需要共同管控。因此，尋求穩定和改善兩國關係也是美國的必然選擇。



當然，中國歷來重視中美關係，積極維護中美關係的穩定。因此，正如軍事科學院原副院長何雷所說，拜登政府執政不到4年的時間，中國國家主席習近平就與包括拜登總統在內的美國各界人士會見、致函等30多次，對中美關係的維護和發展起到了把舵領航的重要作用；2023年11月的中美兩國元首舊金山會晤，使兩國關係止跌企穩。



顯然，如何使中美關係進一步穩下來、好起來、向前走，是中美兩國共同的重大責任和歷史性課題。台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，涉及中國核心利益中的核心，美國對此心知肚明，不可能公開支持“台獨”、知道支持“台獨”的風險，也知道台灣永遠不可能“獨立”。但是美國也不太可能停止對台灣的干預，不可能放棄“以台制華”的思維，包括還可能繼續“武裝台灣”，中國大陸必須保持高度警惕。

