“未來之星”分享會　學生：為祖國實力自豪

圖：“未來之星同學會─2024暑期交流.實習活動總分享會”昨日舉行。（大公報） 中評社北京9月15日電／據大公報消息，青年興則國家興，青年強則國家強。為讓香港青年勇擔時代使命，早日成為未來的建設者和領導者，在香港大公文匯傳媒集團領導下，未來之星同學會於今年暑假舉辦三場青少年交流和實習活動，帶領近80名香港青少年前往寧波和成都，親身參與祖國的發展建設，領略內地城市的風采與名勝。“未來之星同學會──2024暑期交流.實習活動總分享會”昨日舉行，有參與寧波交流團的大學生表示，對祖國所擁有的強大硬實力感到震驚和自豪，亦感受到了寧波籍商人濃濃的桑梓情、愛國情，期待未來領略和發掘更多更美麗的中國故事。



分享會上首先播放暑期團的回顧視頻，再由嘉賓致辭及學員分享，最後以頒發優秀感言獎和大合影作結。出席活動的主禮嘉賓包括，香港大公文匯傳媒集團副總編輯王欣之、香港理工大學副校長楊立偉、香港海寧同鄉會會長吳惠雲、香港文化及傳承協會理事長賴榮春、香港大公文匯財經公關集團總裁嚴中則、香港初等教育研究學會會長李少鶴及嶺南大學二級助理學生事務經理霍雋彥。



在今月8月以“走讀中國.新青年交流”為主題的2024“香港青少年寧波交流團”，是國家主席習近平回信寧波籍香港企業家以後，首批香港赴甬的青少年團體。就讀科技大學四年級的李同學分享說，活動讓他對祖國硬實力和軟實力有了更深刻和全面的認識。在硬實力方面，他參觀了中國科學院寧波材料所、東方電纜、永新光學、北侖港口博物館及晶鑽科技公司，看到祖國科學家在建築材料、水底電纜、醫療、登月、海洋資源以及合成鑽石等領域取得的偉大突破和成就，“對祖國所擁有的強大硬實力感到震驚和自豪。”



李同學續指，自己也在交流中體驗了竹根雕和國畫牡丹兩種國家級非物質文化遺產，“看到老師示範時感覺輕描淡寫，實際體驗時卻根本不是那麼一回事”，使他感受到中國藝術的魅力，更對深入鑽研幾十年、矢志把祖國珍貴文化遺產傳承的老師們感到佩服。“希望未來還能參與到交流團當中，繼續領略和發掘更多更美麗的中國故事。”



來自浸會大學的李同學參加成都交流團，在成都大學安排下，能全方位體驗內地大學生的生活，“住在大學宿舍、在飯堂打飯用膳、騎乘單車在校園穿梭，這些經歷新鮮而難忘，讓我對國家教育事業有了更加深入的認識。”另外，她還參訪了成都大學的東盟藝術學院，該學院致力促進中國與東盟國家在文化藝術領域的交流合作，“我相信通過這般的合作，中國藝術必將進一步走向世界舞台。”

