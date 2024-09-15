﻿重視基本法教育　培育愛國愛港接班人

圖：《香港基本法實施以來的十大議題：回顧與前瞻》新書發布會昨日舉行，學者與政界人士探討深入推廣憲法和基本法教育。（大公報） 中評社北京9月15日電／據大公報消息，《香港基本法實施以來的十大議題：回顧與前瞻》新書發布會昨日舉行，部分參與該書寫作的內地學者現場分享，會上並就如何更深入推廣憲法和基本法教育進行專題研討。



該書聚焦基本法實施以來的十個重大議題，由內地與香港青年學者從不同角度作專題探討。多位與會學者與政界人士都指出，基本法的推廣和教育是長期工作，法律的制定與教育宣傳應該雙管齊下，社會各界一起合作，將年輕人培養為愛國愛港的未來接班人。律政司司長林定國出席活動。＼大公報記者 陸九如



該書由“一國兩制”青年論壇創辦人兼主席、全國港澳研究會理事何建宗主編，邀請內地與香港年輕學者撰寫新書。何建宗表示，基本法是落實香港“一國兩制”制度的憲制性文件，在香港實施的二十多年來，取得了舉世矚目的成就，同時引起不少政治爭議，當中的絕大部分都與基本法及其條文息息相關。因此他在廣泛徵詢了各方意見後，總結出了基本法實施後影響深遠的十大議題，並邀請香港和內地的多位青年學者執筆成書，從歷史背景、法律文本、爭議焦點、實踐現狀等角度進行專題研究。“本書旨在帶領讀者從不同視角準確理解‘一國兩制’和基本法的內容。”



基本法委員會委員、立法會議員梁美芬表示，香港自回歸以來，法制建設經歷顯著發展與挑戰。“基本法的推廣和教育承載著時代的使命。”她指出，自基本法誕生以來，香港有許多判例反映了普通法的特色。因此，作為基本法的學者，必須從憲法出發，在將基本法落實的過程中，“理論與實踐中既要有中國法律的DNA，也要有普通法律的DNA，這一點必須講清楚。”



她表示，自2003年香港有大批市民反對23條立法以來，基本法在教育方面的問題逐漸顯露，出現了許多偏差。如今，香港已經實施了香港國安法及通過了23條立法，從由亂到治走到由治及興的階段，這一代學者和青年學生必須理解時代的使命，就是在國際社會中講好“一國兩制”故事，並且要向國際社會展示基本法的特點，特別是基本法如何成為了“一國兩制”的最大特色。同時，必須在國際社會上清楚闡述基本法的根源，即中國憲法的憲制基礎。必須具備國際視野和國家視野，推廣基本法於香港社會及國際社會之中。

