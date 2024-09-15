香港女科學家協會首屆就職　盼兩地同邁步

左圖：香港女科學家協會成員向嘉賓介紹科研成果。右圖：香港女科學家協會昨日舉行開幕式暨就職典禮。（大公報） 中評社北京9月15日電／據大公報消息，香港女科學家協會昨日在會展中心展館舉行了開幕式及首屆就職典禮，永遠榮譽顧問兼首席科學家陳讓珠在典禮上致辭表示，祝賀女科學家們邁出了重要的一步，並表示協會將為香港及內地的科技發展作出積極貢獻。



協助孵化女科學家



活動主禮嘉賓包括陳讓珠、全國政協委員及鳳凰衛視主播曾瀞漪、協會創會會長陳舜娜、常務副會長羅君皓、副會長苑瓊丹、秘書長兼司庫謝寧。



陳讓珠致辭表示，未來將會委托女科學家協會的成員共同研發新科技產品，包括運用“液相金屬指紋”技術，檢驗酒類的真偽及識別其生產廠商和生產時間，未來有關研究還將擴展至蛋卷、奶粉、飲料等產品領域，為保障市民的健康出一分力。



陳舜娜致辭表示，作為“物質電子相位科學理論之父”陳讓珠的女兒，她感到十分榮幸。她指出，當今社會為女性提供了更多平等的機會，期待未來女性在科技領域展現更大潛力。她強調，第四次工業革命是大數據、人工智能及科技的時代，並呼籲女性積極參與創新科技，共同推動社會進步，她特別強調科技在國家強盛中的重要性。



“成立香港女科學家協會，去協助孵化女科學家，讓女性有機會當科學家”，陳舜娜表示，希望協會能夠協助孵化更多女性科學家，讓她們在科技創新中發光發熱，為國家科技進步作出貢獻。她亦透露，在協會剛成立的短短一個月內，已經收到約50位成員的申請，得到各界的支持。



昨天還舉行了頒獎儀式，肯定晶寧科研保健有限公司在製造天然保健產品方面，有效提升免疫力所作出的貢獻。此外，苑瓊丹應用科技除去腐乳中細菌的技術也受到充分肯定。