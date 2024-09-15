中評社北京9月15日電／網評：北京香山論壇的“東西南北”



來源：大公報 作者：馬浩亮



中國國防部長董軍在香山論壇致辭時指出：沒有三六九等，各國一律平等，不分東西南北，都有一席之地。對於本屆論壇，恰可從“東南西北”幾個維度來一窺亮點。



其一是“東西”，即東方與西方，說到底就是中國與美國之間的關係。這是對全球安全影響最深刻也最敏感的問題之一。症結就在於，西方大國抱持冷戰思維，不斷挑起打壓孤立，挑動區域軍備競賽，介入地區爭端並極力將其擴大化。美國構建“奧庫斯”“四邊安全對話”“五眼聯盟”等小團體，將矛頭對准中國。



本屆香山論壇主題為“共築和平、共享未來”，習近平主席在賀信中也多次提及“共建持久和平”“凝聚共識”“共同應對全球性安全挑戰”。這一系列的“共”，都是著眼於構建人類命運共同體，與西方大國對強權霸凌、零和博弈、“小院高墻”等畸形安全觀，形成了鮮明對照。



五角大樓此次派出了比上屆更高規格的代表與會，這可視作“舊金山願景”框架下兩軍交往有序前行的新進展。論壇特意在“高端訪談”設置了“中美關係”環節，在平行分組會議中設置了“中美正確相處之道”議題，亦是著眼借多邊促雙邊，努力以最大公約數來化解“小算盤”“小圈子”，以大國良性互動，來帶動全球安全。



其二是“南”。9月以來，中非合作論壇《北京宣言》提出，在新一輪全球治理體系變革中維護好“全球南方”國家共同利益；金磚國家同“全球南方”國家安全事務高級代表對話會也提出，反對一切霸權霸道霸凌行徑，反對陣營對抗和軍事脅迫。“全球南方”也是本屆香山論壇的關鍵詞。相比慕尼黑安全會議、香格里拉對話會等平台，香山論壇為發展中國家提供了更多的發聲平台，更好地發揮“全球南方”國家的影響力，塑造均衡的多極化秩序。



三是“北”，也就是讓世界更好地聽懂北京聲音。“全球安全倡議”為推動消弭國際衝突根源、完善全球安全治理，貢獻了中國智慧，也是指導中國開展防務合作、軍事交流的主軸。規模再創新高的香山論壇，是“全球安全倡議”得到越來越多認同的重要體現。