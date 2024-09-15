中評社北京9月15日電／網評：台灣政壇“第三勢力”為何命運多舛



來源：大公報 作者：朱穗怡



民眾黨主席柯文哲涉及京華城案被羈押禁見，在島內鬧得沸沸揚揚，而民進黨也沒有閒著。當檢方早前向法院申押柯文哲被駁回後，民進黨竟然化身檢方“代言人”，為檢方“鳴不平”，在網上社交平台說“台北檢調機關沒有超越搜索範圍”、“柯文哲沒有遭到疲勞審訊”、“檢方聲押禁見有理有據”云云等，更批評“民眾黨企圖用政治聲量來干預司法”。此外，民眾黨一名支持者因與一名親綠的“網紅”人士發生爭執而遭綠營網民在網上霸凌，據說該名民眾黨支持者因而自殺。



民進黨對柯文哲極盡落井下石之事，不禁讓人想起當年柯文哲以“政治素人”之姿踏入政壇、擊敗出身政治世家的國民黨連勝文而當選台北市長，這當中民進黨功不可沒，可如今民進黨與柯文哲勢成水火，再次印證了“政治圈沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友”這句老話，也令台灣各界反思：從新黨、親民黨到“台聯黨”，都曾風光一時，但後來卻漸漸衰落，如今民眾黨似乎也正落入這樣的窠臼。為何台灣政壇的第三勢力總是如此命運多舛？



台灣政治光譜主要是藍綠兩極分化，雖然過去近三十年來曾先後出現一些有別於國民黨和民進黨的小黨，被稱為“第三勢力”，包括1993年成立的新黨、2000年成立的親民黨、2001年成立的“台聯黨”、2015年成立的“時代力量”等，但都無法撼動國民黨和民進黨的地位，主要是因為島內自2008年第7屆“立委”選舉首度實施“單一選區兩票制”，同時將立委席次減半，改為113席，對小黨的生存極為不利。因為在新的“立委”選舉制度下，每個選區只能有一名候選人當選。小黨由於資源和人脈遠不及國民黨和民進黨這兩大黨，所以常在“立委”選舉處於劣勢。



此外，不少“第三勢力”是“一人黨”，即主要依靠黨主席一人的光環和人氣來匯聚支持者，當黨主席的光環隕落、實力消退，該黨也隨之泡沫化。親民黨便是其中一個令人唏噓的例子。2001年親民黨在創黨後首次“立委”選舉就獲得46席，但隨著該黨主席宋楚瑜的人氣逐漸消退，今年“立委”選舉親民黨已無斬獲。如今外界憂慮民眾黨是否會步親民黨的後塵。2019年成立的民眾黨聲名鵲起，靠的是柯文哲的高人氣，但如果其光環隕落，民眾黨前景堪憂。只要他有一起案子被定罪判刑，則意味著其政治生命可能就此中止。但即使能逃過牢獄之災，但冗長的法律戰恐怕也將給他和民眾黨帶來負面影響。

