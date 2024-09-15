白委張啟楷揪藍連署凍結“總統府”預算

中評社台北9月15日電／民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨“立委”張啟楷昨嗆凍結“總統府”預算，他今再表示，最近會提案，請求國民黨“立委”一起幫忙，先凍結“總統府”的預算，直到賴清德信守政治承諾到“立法院”來做“國情報告”，而且針對破壞人權與法治，做了清楚的說明之後，才將預算解凍。



中時新聞網報導，張啟楷表示，“立法院”法院下會期是預算會期，也是全民做主的會期，可以透過預算的審查，要求所有的部會跟政治人物兌現他的諾言。賴清德在競選期間，曾經公開向全民承諾，當選之後一定到“立法院”做“國情報告”，可是到現在都沒有兌現。



另外，張啟楷說，在2008年，特偵組聲押前“總統”陳水扁的時候，賴清德曾經公開說羈押就是破壞人權、就是押人取供，而且不要破壞偵查不公開，可是這段時間柯文哲的案子裡面，幾乎都是謠言滿天飛，偵查不公開完全被破壞了，賴清德到現在只講一句勿枉勿縱，沒有針對法治跟人權被破壞，提出具體解決的方案。



張啟楷說，因此他在新會期，先凍結“總統府”的預算，直到賴清德兌現他的政治諾言，最近他會先提案，請所有的“立法委員”一起連署，除了民眾黨的“立委”之外，也會請求國民黨“立委”一起幫忙，先凍結“總統府”的預算，直到賴清德信守政治承諾到“立法院”來做“國情報告”，而且針對破壞人權與法治，做了清楚的說明之後，才將預算解凍。