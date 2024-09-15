謝龍介力挺謝國樑：好人沉默、壞人囂張

中評社台北9月15日電／距離罷免投票不到一個月，基隆市長謝國樑15日上午在“立法委員”謝龍介、李彥秀、林沛祥及新北市議員林國春等人陪同下，在基隆市安樂區展開宣講活動。謝龍介表示，他為了力挺認真努力的謝國樑，搭高鐵轉計程車來到基隆，他強調好人如果沉默、壞人就會囂張，目的就是路見不平、拔刀相助，呼籲市民投下不同意罷免票。



中時新聞網報導，謝國樑說，這次罷免案的源頭是東岸商場爭議，不禁讓他非常感歎，他指出，即使市府在多次的法律訴訟及行政認定上獲得勝訴，但NET主富公司依然霸占東岸商場繼續做生意，卻不用繳任何的租金。謝國樑說，他不清楚市民是否知道、是否認同。



謝國樑說，從NET主富公司曾在台北市西門紅樓商圈的前例來看，該公司強占市場的時間可以長達6年之久。他認為，如此一來，市庫及民眾的權益不知道損失多少。他直指，民進黨卻默許這一切發生，從未針對“白占”說明，容許大日與主富公司繼續剝削市民權益。



謝龍介全程以台語表示，他很心疼一位認真努力的市長竟然遭到惡意罷免。他強調，他為了力挺謝國樑，特別從台南坐高鐵轉計程車北上基隆，他認為：“好人如果沉默、壞人就會囂張”期盼市民在10月13日站出來為反對不公不義發聲。



李彥秀說，謝國樑一上任就是個“接爛攤子的市長”，前任市府所做的城際轉運站、田徑場、美術館等工程，都有諸多缺失。但遺憾的是罷免團體背後遭特定政黨惡意操作，甚至是不斷操弄認知作戰。她指出，很多弊案都是民進黨執政八年發生的，謝國樑恪守財政紀律、守護市產，期望安居樂業的基隆市民們務必投下不同意罷免票。



林沛祥表示，這場罷免早已變成鬧劇，原先罷免的理由已經失去了，現今的理由都是硬拗搪塞的。他也指出，罷免只剩下惡質的政黨操作與網路霸凌。他強烈呼籲，若要拒絕政治霸凌，一定要投下不同意罷免票。