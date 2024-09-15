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緬甸洪災已致74人死亡89人失蹤
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2024-09-15 16:43:20
中評社北京9月15日電／據新華社報導，據緬甸官方媒體《緬甸環球新光報》15日報導，截至13日晚，嚴重洪災已造成緬甸74人死亡、89人失蹤。
報導說，洪澇災害波及緬甸全國64個鎮，摧毀受災地區6.5萬餘棟房屋和近400所學校。
受持續強降雨影響，緬甸多地河流水位上漲，許多村莊被淹，大量道路、橋梁、配電站和建築物垮塌或受損。各方連續開展救援和疏散轉移工作，各省邦已搭建臨時避難所，向受災民眾提供必要的醫療服務、食物和飲用水。
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