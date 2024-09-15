北京職業資格國際雙向互認實現突破

中評社北京9月15日電／據新華社報導，2024年服貿會首鋼園會場14日舉辦人力資源服務業融合發展大會，正式發布首個《北京市國際職業資格認可目錄（1.0版）》。目錄包含149項境外職業資格、職業認證，並且實現了職業資格從單邊認可到雙向互認“0到1”的突破，助推構建更加開放包容、便捷高效、充滿活力的人才發展生態。



聚焦新一代信息技術、現代服務業等領域，緊密結合北京市的產業和發展需求，目錄精心選取149項職業資格進行認可，其中25項高認可度職業資格和8項急需緊缺職業資格分別對應中高級職稱。



隨著經濟全球化和國際交流合作的增加，越來越多的國家和地區參與到職業資格互認中來，涵蓋職業領域從傳統的工程、教育領域向人工智能、大數據新領域拓展。但是資格標準差異、法律法規限制等雙向互認問題仍然存在。



目錄以“小切口”實現兩組國際互認合作，即：北辰集團與國際大會及會議協會（ICCA）在國際商務會展領域互認，阿里雲計算有限公司與微軟公司在雲計算工程師領域互認。



北京市人力資源和社會保障局相關負責人介紹，北京市人社局與國際大會及會議協會（ICCA）簽署協議，明確在會展專業領域實行“一評三證”，相關專業人才在北京參加一次評價，可同時獲得國際互認的企業認證證書、會展設計師職業技能等級證書和專業技術職稱證書。



據悉，2021年起，北京連續三年發布《北京市境外職業資格認可目錄》，對境外高水平職業資格進行單向認可。