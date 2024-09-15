記者觀察：沙特人愛上學中文

9月5日，在沙特阿拉伯首都利雅得，中文老師史肖（右一）在一所中學內為學生們上中文課。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，“你好”“歡迎”……當你走在沙特阿拉伯城市商圈，總會遇到熱情的年輕人用中文向你問好；當你乘機抵達沙特首都利雅得哈立德國王機場，會驚喜地看到機場內設有“首次入境”“行李提取”“落地簽證”等清晰醒目的中文提示；當你乘車從機場前往利雅得市區，會發現巨幅廣告牌上印著醒目的大字“歡迎來到利雅得”……今天，伴隨中文成為沙特社會、經濟和文化生活中的新元素，中文教學也開始在當地受到重視。



多方合力培養中文人才



2019年2月，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼訪華期間宣布把中文教學列入沙特中小學和高校教學大綱，旨在加強沙中兩國在共建“一帶一路”背景下的交流與合作。2022年12月，中沙兩國元首簽署《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國全面戰略夥伴關係協議》以及共建“一帶一路”、能源、投資、司法、教育、新聞等多領域合作文件。隨著兩國合作項目日益增多，中文教學在沙特迎來良好的政策環境。



2023年以來，沙特與中國在政治、經濟、文化等方面交往密切、合作頻繁，沙特已成為中國企業“出海”的熱門國家，對沙特高質量中文人才的需求與日俱增，沙特的中文教學迎來了快速發展期。目前，中文教學已覆蓋從沙特的中小學到高等教育的各個層次。



中小學層面，沙特教育部計劃在700多所學校開設中文課程，為加快推動這一計劃，沙特政府今年年初已委托中國教育部中外語言交流合作中心幫助招聘高素質的中文教師赴沙開展教學。



今年8月底，首批自中國赴沙特的175名中文教師被分配到沙特各個省份的中學開始任教，成為沙特媒體的報導熱點。



目前，沙特多所高校開設了中文專業。還有一些高校開設了中國經濟、法律等相關課程，以滿足學生多樣化需求。



新華社記者瞭解到，沙特政府和重點企業高度重視中文教學及中文人才定向培養。沙特阿美石油、沙特基礎工業公司等沙特知名國際企業內部均設有中文學習培訓項目，中國港灣等駐沙中資企業也主動與孔子學院聯繫，專門在企業內開設中文培訓班，這都為企業培養了既懂業務又懂中文的高質量人才。

