金磚國家媒體峰會在莫斯科舉行

9月14日，在俄羅斯莫斯科，與會者出席金磚國家媒體峰會。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，金磚國家媒體峰會14日在俄羅斯莫斯科舉行。來自40餘個國家的60多家媒體負責人圍繞“金磚國家媒體在推動多極世界穩定與合作中的作用”開展研討，為促進多極世界穩定與合作貢獻媒體力量。



金磚國家媒體高端論壇執行主席、新華通訊社社長傅華在主旨發言中說，當今世界正處於百年未有之大變局，全球治理面臨嚴峻挑戰。金磚國家積極推動共同發展、共同繁榮，為不確定的世界經濟帶來了確定性。金磚國家積極追求持久和平、普遍安全，為變亂交織的世界注入了穩定性。金磚國家大力弘揚全人類共同價值，為構建人類命運共同體增添了正能量。展望未來，金磚國家合作發展擁有光明前景。



傅華強調，金磚國家媒體是金磚合作的見證者、記錄者，也是參與者、推動者。新華社願與各位媒體同仁一道，攜手奏響金磚國家“好聲音”，不斷提升金磚合作的影響力感召力；攜手當好金磚發展“智囊團”，為金磚國家合作發展提供智力支持；攜手激發先進技術“新活力”，為新聞報導和媒體發展插上先進適用的技術翅膀；攜手搭建媒體合作“連心橋”，推動人文交流和互學互鑒，在國際舞台上發出共同聲音。新華社作為金磚國家媒體高端論壇主席團成員和聯絡處所在機構，也將更好發揮統籌、協調、服務作用，為金磚國家媒體交流交往提供有力保障。



俄羅斯外交部部長謝爾蓋·拉夫羅夫在向峰會發表的視頻致辭中說，金磚國家是獨特的多邊合作機制，各方多年來開展了富有成效的合作。金磚國家成為多極世界中的重要支柱之一，世界上大多數國家對該合作機制的興趣與日俱增。當前，金磚國家媒體合作不斷加強，在推動國家間關係發展、深化人民友誼、促進相互信任與理解方面發揮著重要作用。希望此次峰會能夠深化各國媒體交流合作，為向各國受眾全面展示金磚國家和當今世界發揮作用。



塔斯社社長安德烈·孔德拉紹夫在致辭中感謝新華社對此次峰會的大力支持。他表示，當前，金磚國家影響力不斷提升，在國際政治、經濟、人文等各領域已經成為一支重要力量。金磚國家合作內容豐富，金磚國家媒體不僅要充分報導各國政治交往、經濟合作，還應積極參與搭建各國人民友誼的橋梁。

