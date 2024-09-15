羅馬尼亞東部持續強降雨引發洪水致5人死亡

中評社北京9月15日電／據新華社報導，羅馬尼亞緊急情況部門14日宣布，羅東部加拉茨縣13日晚因持續強降雨引發洪水，目前已造成5人死亡。



當地氣象部門說，加拉茨縣部分地區24小時降雨量超過150毫米。據羅馬尼亞緊急情況監察總署14日通報，已派遣消防人員、警察、憲兵等開展救援行動。一架直升機已奉命飛往加拉茨縣執行搜救任務。救援部門說，由於多條道路被洪水阻塞，救援行動被嚴重阻礙。



羅馬尼亞氣象部門14日繼續發布暴雨黃色和橙色警報，預計羅全國半數以上地區將迎來階段性強降雨及強對流天氣。