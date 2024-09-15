【
大
中
小
】 【
打 印
】
羅馬尼亞東部持續強降雨引發洪水致5人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-09-15 16:44:43
中評社北京9月15日電／據新華社報導，羅馬尼亞緊急情況部門14日宣布，羅東部加拉茨縣13日晚因持續強降雨引發洪水，目前已造成5人死亡。
當地氣象部門說，加拉茨縣部分地區24小時降雨量超過150毫米。據羅馬尼亞緊急情況監察總署14日通報，已派遣消防人員、警察、憲兵等開展救援行動。一架直升機已奉命飛往加拉茨縣執行搜救任務。救援部門說，由於多條道路被洪水阻塞，救援行動被嚴重阻礙。
羅馬尼亞氣象部門14日繼續發布暴雨黃色和橙色警報，預計羅全國半數以上地區將迎來階段性強降雨及強對流天氣。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
烏飛行員開始在羅馬尼亞接受F16戰機培訓
(2024-09-14 10:30:22)
外媒：羅馬尼亞稱俄無人機“侵犯領空”
(2024-09-09 11:12:01)
廣西升級發布洪水黃色預警
(2024-09-08 17:10:34)
台風影響 廣西9條河13個站點出現超警洪水
(2024-09-08 12:59:16)
羅馬尼亞3人因感染西尼羅病毒死亡
(2024-08-30 16:24:02)
羅馬尼亞選手重獲奧運銅牌
(2024-08-17 16:00:37)
近期強降雨影響 東遼河發生洪水
(2024-08-11 10:43:31)
吉林省水旱災害防禦應急響應提升至Ⅱ級
(2024-07-28 17:09:03)
強降雨影響 鴨綠江發生洪水
(2024-07-28 14:42:23)
洪水致孟加拉國逾200萬人受災 8人死亡
(2024-07-08 10:58:24)