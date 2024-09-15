美國新藥價格高企背後

中評社北京9月15日電／據新華社報導，美國市場上有很多新藥，但這些新藥的價格經常過於高昂。記者發現，在新藥的巨額研發費用外，獨特的藥品流通系統在藥價中發揮重要作用。



據統計，在美國銷售的新藥當中，有近85%是在全球範圍內率先銷售，這些新藥在其他發達國家的上市時間平均要落後美國一年左右。同時，在美國買新藥的價格也較高。根據彭博社的統計數據，2020年，美國平均每人在藥品上花費約1300美元，遠高於其他發達國家。2021年，美國新藥的上市價格中位數為每年18萬美元。



在一項調查中，五分之一的美國成年人表示，由於費用原因，他們未能完成規定的療程。在德國、加拿大和澳大利亞等其他發達國家，這一比例僅為十分之一。



世界報業辛迪加刊登的一篇文章指出，美國藥價尤其是新藥價格如此之高，一套獨特的流通系統發揮了重要作用。在美國存在獨具特色的名為“藥品福利管理者（PBM）”的藥品流通中介機構，以及隨之衍生的非常不透明的藥品折扣與回扣方式。



藥品福利管理者代表醫療保險計劃與制藥公司展開藥品價格談判。理論上，這些中介應該為他們的客戶爭取最低藥品價格，但實際上，有些制藥公司會向藥品福利管理者提供所謂“財政激勵”，以便其支持價格較高的藥品，並阻止競爭對手。



藥品福利管理者與制藥企業協商批量折扣和費用，創建保險給付的藥品清單，並向藥店報銷處方。2016年，美國主要的藥品福利管理者數目不足30個，但其中3個最大的機構加起來的市場占有率卻達到了78%，總共覆蓋了1.8億人。2017年，美國規模最大的藥品福利管理者的收入比最大的藥廠還高，表明該產業在美國醫療系統中所扮演的角色越來越重要。



如此一來，藥價壟斷的情況愈演愈烈。今年7月，美國聯邦貿易委員會表示，經過多年的併購以及藥店和醫療保險公司的整合後，少數幾家藥品福利管理者對處方藥價格施加的影響力過大。官方將反壟斷矛頭指向了上述三家規模最大的藥品福利管理者。

