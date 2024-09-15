新華社評：對華關稅加碼，美國錯上加錯

這是7月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國財政部大樓。 中評社北京9月15日電／據新華社報導，面對國內外強烈反對聲，美國政府依然在單邊保護主義的路上狂奔。13日，美國貿易代表辦公室發布有關對華加征“301關稅”進一步行動的最終決定，確定大幅上調中國產太陽能電池、半導體、鋼鋁、電動汽車電池等產品的進口關稅。作為世貿組織創立者之一，美方濫用301條款將經貿問題政治化、工具化的單邊霸凌行徑令人不齒。美方這一做法損人不利己，隨著對華加征關稅的“回旋鏢效應”顯現，受傷最深的只會是美國消費者、美國產業發展及其綠色轉型進程。



美國上屆政府啟動對華301調查並對華加征關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美國再次揮舞關稅大棒，通過無理打壓謀求單邊利益，擾亂國際貿易秩序，無異於錯上加錯。就在一個月前，數百家公司、行業協會等向美國政府提交1000多份意見，其中反對對華新加征關稅的人占大多數，列舉的理由包括擾亂全球貿易秩序、提高成本並損害企業和消費者利益、無法尋求替代產品、減少就業、削弱企業競爭優勢、損害公共衛生、影響航運業等，可見加稅之舉不得人心。



對華加征關稅，誰最受傷？美國總統拜登曾在2019年評價特朗普政府對華關稅政策時寫道，“特朗普連最基本的都沒有搞明白。他認為這是在讓中國為關稅買單。但任何一個經濟學新生都會告訴你，是美國人在為此買單。”穆迪公司的數據推算也驗證了這一點：美國消費者承擔了對華加征關稅92%的成本，每個美國家庭每年增加開支1300美元。美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫認為，維持之前關稅以及徵收額外關稅最終會增加美國企業在國內外的競爭難度，削減美國就業崗位並在通脹時期增加美國製造商和消費者的負擔。



美國政府對華加征關稅，以捍衛所謂“公平競爭”為名實則是為了打壓中國新能源產業，其政策邏輯與指責所謂“中國產能過剩”如出一轍。然而，訴諸高關稅等單邊保護主義措施對於保護美國企業競爭力只會適得其反，正如美國麥楷亞洲會計師事務所聯合創始人德魯·伯恩斯坦在《福布斯》雜誌網站撰文所說，美國曾在過去數十年中利用關稅來支撐其不再擁有比較優勢的一些行業，如今這些行業都已失去往日活力，“關稅若成為經濟格局中永久僵硬的一部分，它們最終會加速一個國家的衰敗”。

