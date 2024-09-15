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中共代表團訪問老撾
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2024-09-15 16:45:23
中評社北京9月15日電／據新華社報導，9月13日至14日，應老撾人民革命黨邀請，中共中央對外聯絡部部長助理趙世通率中共代表團訪問老撾。其間，分別會見老撾人革黨中央政治局委員、中央書記處常務書記、國家副主席本通，中聯部部長通沙萬。
雙方就中老兩黨兩國關係及國際和地區問題交換意見，一致表示要以兩黨兩國最高領導人重要共識為遵循，落實好構建中老命運共同體新的五年行動計劃，密切高層交往、深化經驗交流、拓展務實合作、加強協調配合，攜手維護本地區和平穩定、發展繁榮。
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