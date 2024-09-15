美西方進一步“鬆綁”烏克蘭武器使用限制？

中評社北京9月15日電／據新華社報導，美國總統拜登13日在華盛頓會見到訪的英國首相斯塔默，與其討論了烏克蘭危機、巴以衝突等國際問題。雙方沒有在是否允許烏克蘭使用它們援助的遠程武器打擊俄羅斯本土縱深目標這一問題上做出決定。



分析人士指出，烏克蘭近期不斷要求以美國為首的西方國家進一步“鬆綁”武器使用限制，美國在這一問題上態度有所鬆動，但仍猶豫不決。拜登一方面面臨國內兩黨要求放鬆限制的壓力，另一方面又擔心引起俄羅斯報復。如果美西方最終做出“鬆綁”決定，很可能導致衝突進一步升級。



尚未決定“鬆綁”



據外媒統計，自2022年2月烏克蘭危機升級以來，美國已向烏提供約560億美元軍事援助，援烏武器的先進程度、破壞力逐漸提高。今年5月，為幫助烏克蘭擊退俄軍在烏東北部哈爾科夫州的攻勢，美政府同意烏方有限使用美制武器打擊俄境內與哈爾科夫州接壤的邊境地區目標。有報導稱，由於英國提供給烏克蘭的“風暴之影”巡航導彈部分零件在美國製造，斯塔默在此次會見中希望美方同意烏克蘭使用該導彈打擊俄本土縱深目標。



但美國國家安全委員會發言人約翰·柯比13日在美英領導人會談前就放風稱，兩人不會就進一步“鬆綁”烏克蘭武器使用限制做出決定。斯塔默在會見後表示，他與拜登就一些“戰略問題”進行了廣泛討論，雙方將於本月底聯合國大會期間進行更廣泛交流，屆時再討論“鬆綁”問題。



美國近期在“鬆綁”烏克蘭武器使用限制問題上態度模糊。11日，美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米抵達烏克蘭首都基輔，與烏高層舉行一系列會晤。面對記者有關武器使用限制的提問，布林肯語焉不詳，稱美國是否放鬆限制取決於多種因素。拜登則在布林肯訪烏前暗示此事有妥協空間，美政府“正在想辦法”。

