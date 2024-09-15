質效、數智、創新　韵達亮相中國服貿會

中評社北京9月15日電／據新華社報導，9月12日，以“全球服務，互惠共享”為主題的2024年中國國際服務貿易交易會在北京開幕。韵達速遞作為“供應鏈及商務服務”專題展參展商，以“質效領先，數智引領，創新驅動”為主題，全方位展示了企業在數字化、智能化、綠色化方面的成績，吸引了眾多參觀者駐足，引來行業內外的廣泛關注。



質效領先，客戶更滿意



本次服貿會，韵達重點展示了以“客戶為中心，以需求為導向，以體驗為根本”的產品設計思維，展示了以科技為助力，持續優化產品體系和服務質量，為客戶提供覆蓋多行業、多場景、智能化、一體化的智慧物流解決方案。



產品方面，韵達打造了“韵達特快”“散單”等差異化產品與服務體系。其中，“韵達特快”的產品服務包括極速上門、高頻派送、門店發貨、逆向物流等，產品具有獨立的logo標識、專門的包裝要求，實現從攬收、中轉、末端派送簽收等全鏈路可視化監控運營管理，全網優先攬件、優先裝卸、優先派件，積極響應多維客戶對新服務、新時效、新體驗的更多期待，為核心大客戶、大平台、大電商等提供差異化服務。



科技方面，韵達大力推進自動集包倉、自動網格倉的建設，進一步提高攬收、交件、分揀、派送等全鏈路時效，為客戶帶來更高品質的服務，提升客戶滿意度。截至目前，韵達正式投入運營的自動集包倉達260個，網格倉數量超過700個。



數智引領，服務更高效



展會上，韵達自主研發的AI助手、省區經營管家、客戶管家、網點管家、快遞員攬派等數字化管理工具吸引了很多觀眾的目光。據瞭解，這些工具實現了快遞全業務流程的數字管理，並推動數字化從呈現問題向智能決策轉變。



以客戶管家為例，客戶管家針對長期困擾行業的痛點，有效解決客戶即時性、全鏈路、多場景業務需求，並可以不斷根據用戶需求推出新功能。



“現在在客戶管家上，我們每天都能收到韵達發來的賬單，非常方便，比我們自己算的都清楚。”電商客戶武女士對韵達客戶管家的自動推送賬單功能贊不絕口。這家客戶每天要通過韵達發出數百件包裹，涉及到的產品是各類形態的生活用品。“每天推送的賬單，對我們與供應商做日結款非常有幫助。”



創新驅動，末端更智能



展會上，韵達的無人車成為不少觀眾的打卡點。近年來，韵達各地網點開始持續投入無人配送車，探索無人車＋快遞小哥攬派接駁的新模式，確保安全和時效，進一步提升服務質量。



韵達無人車支持多地點的貨物配送、逆向攬收、班車配送等作業方式，集高精度地圖、多傳感器融合感知、行為預測、自主決策等技術於一體，可實現L4級別的自動駕駛，空載最高續航120KM，城市道路綜合續航里程100KM。



韵達X470無人機也受到了很多觀眾的關注。X470無人機是一款專為5G＋末端物流場景設計的4軸多旋翼飛機，具有28分鐘的航時和最大25kg的起飛重量。該款無人機的控制鏈路採用5G通訊技術，可以實現實時監控和人工介入控制，確保安全運行，可滿足最後一公里配送、農村、電商、醫療應急、緊急救援等多種應用場景需求。



在場內同樣引發觀眾興趣的，還有韵達智能駕駛重卡。韵達智能駕駛重卡搭載了智能駕駛系統，配備激光雷達、毫米波雷達、高清攝像頭、自動駕駛計算平台等智能駕駛硬件套裝，並擁有針對重卡智能駕駛的獨特算法，可精確感知周圍環境並做出相應判斷，不僅提升了快遞運輸的安全性和效率，還可在駕駛過程中通過精確控制車輛速度和加速度，實現智能節油，提升運輸效率。