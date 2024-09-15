付費閱讀、免費閱讀：網文生產機制變革

在北京市委宣傳部等主辦的中國“網絡文學＋”大會上，展示獲獎作品。（圖源：光明日報） 中評社北京9月15日電／據光明日報報導，2003年，起點中文網成功運行在線付費閱讀模式，從此，付費閱讀成為中國網絡文學生產機制的中樞。2017年，免費閱讀模式興起，雖對付費閱讀多有借鑒，但在五六年間就重塑了網絡文學的生態。無論免費閱讀還是付費閱讀，都屬於網絡文學的平台經濟，是基於數字技術，並由數據驅動的新經濟系統。它們既是革命性技術再次以平台經濟的形式改造文學生態，也是讀者的需求在新的技術和商業模式的加持下得以激發。有所不同的是，付費閱讀基於互聯網技術，免費閱讀則是基於人工智能算法。



付費閱讀：在“去中介化”中建立讀者與作者的親密共同體



中國網絡文學發展史上真正重大的變化，無一不是由技術變革驅動的。在這一技術驅動文學的歷程中，有三次重要的技術突破：一是互聯網，二是移動互聯網，三是人工智能算法。這三次技術變革深刻地改變了網絡文學生態。其中，中國網絡文學的興起與付費閱讀模式的創生，都建立在互聯網這一革命性技術的基礎上。



互聯網的底層邏輯是去中心化，這一網絡計算技術通過平等地為各個參與者賦權，前所未有地實現了文學生產的民主化，極大地解放了文學生產力。中國網絡文學的誕生直接依賴於互聯網技術對文學生產諸要素及其關係的改造。具體地說，首先是降低了成為作者的門檻，並解開了對創作主體的種種約束；其次是實現了作者與讀者的直接互動，去除了橫亘在作者和讀者之間的種種中介。



與互聯網去中心化的底層邏輯相匹配，網絡文學付費閱讀模式的核心邏輯是“去中介化”。作為中國網絡文學最早也是最重要的平台經濟模式，付費閱讀在文學活動中取消了大部分中介組織，降低了大部分交易成本，也維繫和增強了由互聯網技術帶來的作者和讀者間的直接聯繫。在文學生產的各個要素裡，最基本也最重要的應當是作為勞動主體的作者和作為消費主體的讀者。在印刷文明時代，作者和讀者之間存在大量中介，且這些中介組織往往並不只是起到中介作用，更是以相當複雜的方式左右著文學生產。



互聯網出現後，在印刷文明時代幾乎必然存在於作者和讀者之間的許多中介要素，如出版社／雜誌社、印刷廠、書店／報刊亭都不再是必要環節了，而編輯、書評人、文學研究者，也需要再次發現自身工作的價值，並以此重新確定自身在文學活動中的位置。付費閱讀順應這一趨勢，創造性地將平台經濟轉化為文學制度，使技術進步的便利得到了制度性的保障。

