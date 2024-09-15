2024中國服貿會：向新的勢能在這裡匯聚

中評社北京9月15日電／據新華社報導，國內首台工業級盾構滾刀智能換刀機器人、全球首款人工智能骨科手術機器人、元宇宙數實融合應用……



這些，都來自2024年中國國際服務貿易交易會。已成功舉辦十屆的服貿會，是中國服務業和服務貿易高質量發展的生動寫照，見證了服務業結構優化升級、質量持續提升、創新動能不斷增強。



這裡，是一個平台——在這個中國擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台，參展商使出渾身解數，拿出看家本領，搬出獨門絕技，一個個新產品、新場景、新應用驚艶亮相。從複雜精妙的機器人到創意十足、特色鮮明的文創產品，無一不是服務貿易創新發展成果的體現。



這裡，是一扇窗口——在這個觀察中國服務貿易和經濟發展、觀察世界服務貿易趨勢的重要窗口，人們可以透過科技感爆棚、體驗感滿滿、國際範兒十足的展品和場景，感受無處不在的創新動能，看到中國服務貿易蓬勃發展的態勢，以及中國超大規模市場的活力和潛力。今年的服貿會，各項展覽展示更加凸顯新質生產力特徵，重點展示衛星互聯網、大數據和算力、零碳低碳等專精特新技術和應用，集中展示數字文旅、智慧教育、智能體育等新服務新場景。從這些生產性、生活性服務貿易的發展現狀中，人們得以看到中國大力發展新質生產力、扎實推進高質量發展的行動和實踐。



近年來，我國服務貿易規模不斷壯大。商務部數據顯示，2012—2023年，以美元統計，中國服務貿易年均增速6.2%，高於全球平均增速和我國同期貨物貿易增速。今年上半年，我國服務貿易規模創歷史同期新高，服務進出口總額同比增長14%。值得一提的是，2023年，知識密集型服務貿易占服務貿易總額的比重提升至41.4%，含金量和含新量都不斷提高。



這一趨勢在服貿會上也有所體現。據瞭解，今年的服貿會上，首創產品、首個研究成果、首發項目等一大批最新成果和前沿技術應用上新，100多家企業機構將發布200多項融合創新成果，發展向新的勢能在這裡匯聚，產業提質的力量在這裡湧動。來吧，在這裡，聆聽服務貿易創新發展最強音。