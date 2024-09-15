讓人工智能造福全人類

9月10日，在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的第三屆全球人工智能峰會上，工作人員操控一款可用於企業培訓的虛擬現實眼鏡。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，加速發展的人工智能在改變世界，這一趨勢從正在沙特阿拉伯首都利雅得舉行的第三屆全球人工智能峰會可見一斑。



為期三天的第三屆全球人工智能峰會10日在沙特首都利雅得拉開帷幕。穿梭在虛擬空間與現實之間炫酷演出、靈活變換各種姿勢行走的機器狗、輕鬆自如的人機實時對話、亦真亦幻的跨界技能培訓……峰會上的一切都讓人實實在在地感受到：人工智能時代正到來。



峰會主辦國沙特正致力於發展人工智能，並希望借此助力經濟轉型。從2020年起，沙特已三次主辦全球人工智能峰會。據沙特數據與人工智能局最新發布的《沙特人工智能現狀》報告，預計2030年人工智能將貢獻沙特12%的國內生產總值。



人工智能的發展速度驚人，應用場景也越來越多，這一點從參加峰會的專注於各領域、形態的人工智能企業就能看出。



在一家名為“閃亮集團有限公司”的英國人工智能企業展位前，工作人員正在一張擺放著扳手、鉗子等工具的桌子後面指導參觀者進行虛擬與混合現實訓練，操作者帶上頭顯設備，操作著面前的工具在空中做著各種動作，進行不同虛擬場景下的訓練。該公司首席執行官本·貝內特告訴記者，他們正在沙特使用這套系統培訓當地的勞動力。



“你現在的運行狀態還好嗎？”“我很好，正在常態運行。”這是在西門子展台前的一次人機對話，對話的機器就是製造業工廠裡的一台機床。據展台工作人員介紹，這個人機交互系統可以用於任何裝載了可編程邏輯控制器的機器，人們可以像平常聊天一樣檢查機器的各種狀態，不需要特別操作，也不需要輸入特別代碼。

