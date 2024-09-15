北京亦莊機器人產業聚鏈成勢

在日前舉辦的2024世界機器人大會上，一大批具備先進技能的工業機器人產品吸引參觀者駐足觀看。（圖源：經濟日報） 中評社北京9月15日電／據經濟日報報導，8月25日，國內首家人工智能標準化研究機構——北京人工智能標準化研究院揭牌成立，宣告落地北京亦莊。這是北京亦莊建設機器人全產業鏈配套生態體系的又一重要舉措。



當前，北京亦莊正在全力打造全域人工智能之城，構建從算法突破、模型研發到場景創造、產業轉化的創新體系，推動人工智能技術與亦莊新城建設、產業升級改造深度融合，並計劃分兩步走建成國內領先、國際一流的具身智能機器人產業領航示範新城。



如今在這裡，機器人產業的“上下游”已成為“左右鄰”，機器人企業不出區就能找到研發、製造、訓練、測試乃至應用環節的創新夥伴。



創新能力持續提升



“天工”實現全球首個全尺寸純電驅人形機器人亮出新技能，Walker S Lite進入汽車智能工廠實訓“打工”，搭載人工智能深度學習技術的骨科手術機器人首次發布……日前，來自北京亦莊的“機器人天團”成功亮相2024世界機器人博覽會。這次“機器人總動員”，展示出北京亦莊已擁有國際領先的人形機器人、AI醫療機器人和自主可控的關鍵核心零部件，並已轉化為現實的新質生產力，引領機器人產業創新能力持續提升。



參與展示的企業中，有成立僅8個多月即突破機器人關節研發創新瓶頸的靈足時代。該公司創始人邵元欣說：“機器人關節是實現人形機器人像人類般靈活的關鍵，我們自研的准直驅一體化關節模組，能驅動1米高的中尺寸雙足人形機器人或全尺寸四足機器人。”



長木穀則推出自主研發的全球首款搭載人工智能深度學習技術的AI＋ROBOT骨科手術機器人ROPA。長木穀董事長張逸凌說，通過搭載人工智能深度學習技術，ROPA就像擁有骨科專家的“超級大腦”，再加上“數智眼”和“數智手”的加持，可實現手術精度毫米級突破。



參與展示的不僅有機器人行業的“新面孔”，更有扎根亦莊多年的“老前輩”：世界級自動化控制元件製造商SMC，展出了數智化、節能化及協作機器人系列產品；安川首鋼機器人實用功能培訓平台展示了機器人視覺定位拆垛和碼垛、視覺定位塗膠、機器人健康診斷等功能；京城機電聚焦裝備製造領域，展示了面向焊接、上下料、智能釀酒生產線等場景的工業應用……

