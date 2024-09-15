《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央委員會總書記習近平作重要講話。（圖源：新華社） 中評社北京9月15日電／據新華社報導，9月16日出版的第18期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在黨的二十屆三中全會第二次全體會議上的講話》。



文章強調，全會通過的《決定》，總結運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的經驗，深入分析了推進中國式現代化面臨的新形勢新要求，集中全黨全社會智慧，科學謀劃了圍繞中國式現代化進一步全面深化改革的總體部署，是指導新征程上進一步全面深化改革的綱領性文件。學習好貫徹好全會精神是當前和今後一個時期全黨全國的一項重大政治任務。



文章指出，要深入學習領會全會精神。第一，深刻領會和把握進一步全面深化改革的主題。新征程上，我們靠什麼來進一步凝心聚力？就是要靠中國式現代化。進一步全面深化改革，必須緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題來展開。第二，深刻領會和把握進一步全面深化改革的重大原則。《決定》提出進一步全面深化改革需要遵循的“六個堅持”原則，是對改革開放以來特別是新時代全面深化改革寶貴經驗的科學總結，是我們黨不斷深化對改革的規律性認識的重大成果，對於增強進一步全面深化改革的科學性、預見性、主動性、創造性，推動改革行穩致遠，具有重大指導意義。第三，深刻領會和把握進一步全面深化改革的重大舉措。全黨同志要站在戰略和全局的高度來認識和把握這些重大改革舉措，領會好改革意圖，把握准改革指向，堅定不移予以推進。第四，深刻領會和把握進一步全面深化改革的根本保證。進一步全面深化改革，必須在黨中央集中統一領導下進行，保證改革始終沿著正確政治方向前進。



文章指出，要切實抓好《決定》部署的貫徹落實。第一，加強組織領導。要精心組織、統籌協調，科學制定改革任務書、時間表、優先序，明確各項改革實施主體和責任。第二，堅持整體推進。要堅持先立後破、不立不破，準確把握改革的戰略重點，合理安排改革舉措的先後順序、節奏時機，加強各項改革舉措協調配合，增強改革取向的一致性，堅決防止和克服本位主義，保持工作連續性。第三，鼓勵探索創新。各地區各部門要樹立全國一盤棋思想，全力以赴把黨中央確定的原則、明確的舉措、提出的要求不折不扣貫徹落實好。同時，找准自身面臨的主要矛盾和矛盾的主要方面，制定切合實際的具體改革舉措。對新領域新實踐遇到的新問題，要充分尊重基層和群眾首創精神，鼓勵開拓創新。第四，務求取得實效。要建立健全責任明晰、鏈條完整、環環相扣的改革推進機制，從改革方案設計到改革組織實施都要有利於抓落實、有利於解決問題，防止重文件制定輕文件落實等不良傾向。



文章強調，要扎實做好下半年工作。第一，堅定不移實現全年經濟社會發展目標。要落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能，扎實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅成果。第二，統籌好發展和安全。要落實好防範化解重點領域風險的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會安全風險防控網，切實維護社會穩定。要有效應對外部風險挑戰，主動塑造有利外部環境。第三，搞好“五年規劃”總結評估和謀劃工作。要總結評估“十四五”規劃落實情況，切實搞好“十五五”規劃前期謀劃工作。第四，縱深推進全面從嚴治黨。要結合學習宣傳貫徹全會精神，抓好黨的創新理論武裝，健全全面從嚴治黨體系，切實改進作風，克服形式主義、官僚主義頑疾，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，鞏固拓展主題教育成果，深化黨紀學習教育，不斷增強黨的創造力、凝聚力、戰鬥力。