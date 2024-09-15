李振聲：矢志攻關　築牢大國糧倉

中評社北京9月15日電／據新華社報導，他曾在祖國西北耕耘31載，培育推廣抗病、高產的遠緣雜交小麥；他曾組織開展多項重大農業科技攻關，助力我國糧食大幅增產。



在70餘年的科學生涯中，中國科學院院士李振聲始終把“回報國家”作為奮鬥目標，為“讓中國人吃飽飯、吃好飯”而不懈努力。



新中國成立75周年之際，李振聲被授予“共和國勛章”。



“國家培養了我，我應該向國家作出回報”



“新中國讓我有飯吃，又能上大學，這是我兒時從不敢想的事。”李振聲說，“國家培養了我，我應該向國家作出回報。”



1931年，李振聲出生於山東淄博。少年時經歷了上世紀40年代初的大饑荒，人們以樹葉樹皮、蒜皮葱根充饑的場景令他至今難忘，他深切體會到糧食的寶貴，立志要讓中國人吃飽飯。



1951年從山東農學院畢業後，李振聲被分配到中國科學院遺傳選種實驗館，從事牧草栽培研究。1956年，他響應國家“支援大西北”的號召，奔赴陝西楊凌工作。



當時，小麥條銹病在我國黃河流域肆虐，一年便能導致小麥減產超百億斤。更棘手的是，將外來抗病小麥與本地小麥雜交培育抗病新品種需要8年左右，而小麥條銹病讓這些新品種失去抗性平均只要5年半。



李振聲苦苦思索解決之道。從事牧草培育研究的經歷讓他有了大膽的設想：牧草抵抗疾病的能力很強，是很好的抗病基因庫，如果將牧草與小麥雜交，就有可能培育出抗病性強的小麥品種。

