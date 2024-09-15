中評社北京9月15日電／據新華社報導，《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出：“統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，在主產區利益補償上邁出實質步伐。”這是健全主產區利益補償機制的有效途徑，是全面夯實糧食安全根基的重大舉措。



統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，有利於激勵糧食主產區重農抓糧。我國目前糧食產銷格局是各地資源禀賦、區位條件、經濟基礎、人口流動、區域政策等因素綜合作用而形成的。2003－2004年，國家根據各省（區、市）糧食產量、人均占有量、商品庫存量等，確定了13個主產區、7個主銷區和11個產銷平衡區。糧食主產區在全國糧食生產中塊頭大、增產多，是保障國家糧食安全的“壓艙石”。2003－2023年，河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川等13個主產區糧食播種面積增加3.1億畝，占全國增量的105.6%，糧食產量增加4718.5億斤，占全國增量的89.1%，糧食主產區貢獻了全國75%以上的糧食產量、80%以上的商品糧、90%左右的糧食調出量。但長期以來，由於種糧比較收益低、糧食對財政貢獻小，糧食主產區往往面臨“產糧多、經濟弱、財政窮”的困境，人均財力水平低，民生事業欠賬較多，經濟社會發展受到影響。國家為扶持糧食主產區出台了一系列政策舉措，持續加大中央財政對主產區的轉移支付力度，提高均衡性轉移支付投向主產區的比例，增加產糧大縣獎勵資金，等等，基本構建起對糧食主產區縱向利益補償機制。但僅靠國家縱向利益補償還是不夠的，必須創新利益補償方式、拓展補償渠道，在加大縱向補償力度的同時，建立糧食產銷區橫向補償機制，讓主產區抓糧得實惠、不吃虧，進一步激發地方發展糧食生產積極性。



統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，有利於構建飯碗一起端、責任一起扛的糧食安全格局。保障糧食安全，是主產區、主銷區和產銷平衡區的共同責任。一個時期以來，主銷區受資源狀況、種植結構調整、經濟建設占地、人口流動需求增加等因素影響，糧食產銷缺口擴大。2004－2023年，北京、天津、上海、浙江、福建、廣東、海南這7個主銷區糧食播種面積減少2693萬畝，糧食產量占全國的比重下降3.1個百分點，2023年常住人口糧食人均產量比全國低396公斤。主銷區承擔糧食安全保障的責任，需要從內外兩個方面共同發力。從內部看，就是抓好本區域糧食生產、流通、儲備，努力提高自給水平和保障能力。從外部看，就是對主產區進行必要的利益補償，支持主產區多種糧、多打糧。主銷區從主產區調糧食，一定意義上相當於調耕地、調水資源，也相當於調走了其他高效產業的發展機會，對主產區給予一定經濟補償是合理的也是應該的。同時，多數主銷區經濟較為發達，量力而行承擔一定的利益補償，是有條件有能力的。建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，既是督促主銷區扛起糧食安全責任的重要體現，也是促進區域協調發展的有力措施。



統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，涉及產銷區利益的重大調整，既要考慮中央和地方、產區和銷區等關係，也要考慮效率和公平、激勵和約束等政策取向。需要統籌糧食生產、流通、消費等相關因素，兼顧區域發展實際和財力條件，合理確定誰補償、補償誰、補多少、怎麼補等問題。同時，探索多樣化利益補償方式，深化產銷和經濟協作，鼓勵具有較好協作基礎的不同省份之間，探索拓展產業、人才、技術服務等多渠道補償。要把握好工作節奏和力度，讓銷區可承受、產區得實惠。需要強調的是，統籌建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制，並不意味著減輕主銷區生產保供的責任，主銷區決不能以此為借口放鬆糧食生產。