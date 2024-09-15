台風“貝碧嘉”影響中秋假期出行

中評社北京9月15日電／據新華社報導，今年第13號台風“貝碧嘉”已於14日晚加強為台風級別。據中央氣象台預報，“貝碧嘉”將於15日夜間至16日上午在浙江寧波到江蘇啟東一帶沿海登陸（台風級或強台風級），登陸後強度逐漸減弱。



氣象專家表示，“貝碧嘉”的移動速度較前期有所減慢，但台風核心區對流發展旺盛，加上高海溫環境，強度還將繼續增強，並可能在登陸前達到強度頂峰。



不久前，今年第11號台風“摩羯”兩度登陸我國，成為1949年以來登陸我國的最強秋台風。今年秋台風是否偏多偏強？



中央氣象台高級工程師劉達說，截至9月上半月，西北太平洋和南海共有13個台風生成，較常年同期15.7個偏少，但登陸台風強度偏強。



數據顯示，中秋假期登陸我國的台風並不罕見，其中以強熱帶風暴和強台風級別登陸的比例較高，接近八成。



一般來說，秋季台風登陸地點相比夏季台風更偏南，但受西太平洋副熱帶高壓位置偏北等影響，預計“貝碧嘉”相比常年登陸我國的秋台風，登陸地點偏北。



氣象專家提醒，正值中秋假期，受“貝碧嘉”影響，華東地區風雨強勁，將對交通、旅遊出行等造成影響，相關地區公眾需密切關注最新天氣預報預警信息，減少不必要外出，做好相應防範措施。