協同發展10年間　京津冀給出的亮眼成績

中評社北京9月15日電／據央視新聞報導，國家統計局發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告指出，自2014年提出京津冀協同發展以來，京津冀三地優勢互補，協同發展，區域經濟發展取得積極進展。



經濟發展量增質升，2023年，京津冀經濟總量從2013年的55340億元提升至104442億元。按不變價格計算，年均增長5.8%，人均地區生產總值2023年為95338元，比全國平均水平高5980元。



承接疏解縱深推進，北京首都功能布局不斷優化，十年來城市“留白增綠”超9000公頃，城鄉建設用地減量130平方公里，成為全國首個減量發展的超大城市。



雄安新區城市框架基本顯現，4000多座樓宇拔地而起，“四縱三橫”的高速公路和對外骨幹路網全面建成，進入了大規模建設和承接非首都功能並重的新階段。



協同創新動力增強，2023年，“京津冀協同創新推動專項”支持課題95項，累計投入科研經費近2.4億元。區域有效發明專利擁有量70.3萬件，是2013年的6.7倍。



公共服務和發展成果共建共享持續推進。2023年，京津冀三地PM2.5濃度與2013年相比分別下降64.2%、57.3%和64.3%，國家地表水考核斷面水質優良比例動態達到國家“十四五”目標要求。民生服務共建共享，十年來，京津200多所中小學幼兒園與河北開展辦學合作，三地建立多個跨區域職教聯盟和高校聯盟，聯合推動社保“一卡通”建設，異地就醫備案全面取消。