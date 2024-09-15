深刻把握人民代表大會制度的顯著政治優勢

中評社北京9月15日電／據人民日報報導，人民代表大會制度是中國共產黨領導中國人民艱辛探索長期奮鬥的成果，是從中國土壤中生長起來的全新政治制度，是人類政治制度史上的偉大創造。



在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上，習近平總書記發表重要講話，回顧中國共產黨領導中國人民建立、完善人民代表大會制度的光輝歷程，深刻闡述人民代表大會制度的顯著政治優勢，系統總結新時代人民代表大會制度理論和實踐創新重大成果，對在新的歷史起點上堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度作出全面部署、提出明確要求。習近平總書記的重要講話立意高遠、催人奮進，豐富和發展了習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，是一篇閃耀著馬克思主義真理光輝的綱領性文獻。



1954年9月，一屆全國人大一次會議召開，通過了《中華人民共和國憲法》，標誌著人民代表大會制度這一國家根本政治制度正式建立。人民代表大會制度的建立，意味著中國政治從根本上實現了由少數人掌握政權、絕大多數人受壓迫被剝削到中國共產黨領導、人民當家作主的偉大跨越，實現了中國政治制度的偉大變革。70年來，在黨的領導下，人民代表大會制度深深融入中國特色社會主義偉大實踐，有效保證了我國始終沿著社會主義道路前進，為創造“兩大奇跡”提供了重要制度保障。



制度優勢是一個國家贏得戰略主動的重要優勢。70年來特別是改革開放40多年來，在推動國家發展、人民幸福、民族復興的歷程中，人民代表大會制度展現出巨大的政治優勢和組織功效。我們黨通過人民代表大會制度，發揮各國家機關職能作用，調動人民群眾積極性、主動性、創造性，集中力量辦大事，不斷戰勝前進道路上的艱難險阻，我國各民族長期共同團結奮鬥、共同繁榮發展，我國社會長期保持和諧穩定。習近平總書記深刻闡述了人民代表大會制度在保證黨領導人民依法有效治理國家、保障人民當家作主、保證國家政治生活既充滿活力又安定有序、實現國家各方面工作法治化、保障國家長治久安等方面展現出的顯著政治優勢。實踐證明，人民代表大會制度是符合我國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主的好制度，是能夠有效凝聚全體人民力量一道推進中國式現代化的好制度。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持“兩個結合”，持續推進人民代表大會制度理論和實踐創新，提出一系列新理念新思想新要求，形成了習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，為新時代推動人大工作高質量發展提供了根本遵循。必須堅持中國共產黨領導，必須堅持用制度體系保障人民當家作主，必須堅持全面依法治國，必須堅持民主集中制，必須堅持走中國特色社會主義政治發展道路，必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化，必須堅持充分發揮人大代表作用，必須堅持按照“四個機關”要求加強各級人大建設。這“八個必須堅持”，把我們黨對社會主義民主政治發展規律的認識提升到了新高度。

