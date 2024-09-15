生態環境部門4舉措支持服務民營經濟發展

中評社北京9月15日電／據新華社報導，生態環境部14日發布《生態環境部門進一步促進民營經濟發展的若干措施》，部署了支持綠色發展、優化環境准入、優化環境執法、加大政策支持等4方面任務。



生態環境部綜合司相關負責人介紹，此次出台的若干措施，旨在貫徹落實黨中央、國務院關於促進民營經濟發展壯大一系列新部署，進一步指導生態環境部門更好支持服務民營經濟發展，發揮民營企業在推動綠色低碳高質量發展中的重要作用。



若干措施圍繞4個方面進行部署：一是支持綠色發展。加快制修訂污染物排放標準，完善重點行業企業碳排放核算、項目碳減排量核算標準和技術規範，建立產品碳足跡管理體系，引導企業綠色低碳發展。增加環境治理服務供給，推動大規模回收循環利用，支持企業提升廢舊資源循環利用水平等。



二是優化環境准入。繼續實施環評審批“三本台賬”和綠色通道機制，對符合生態環境保護要求的民營重大投資項目，開辟綠色通道。對符合要求的建設項目，在企業自願的原則下，探索實施環評與排污許可“審批合一”。



三是優化環境執法。實行生態環境監督執法正面清單管理，對守法企業無事不擾。持續規範涉企收費和罰款。嚴禁生態環境領域“一刀切”，統籌民生保障和應急減排，實施績效分級差異化管控。



四是加大政策支持。強化財政金融支持，發展綠色金融，推動生態環境導向的開發（EOD）等模式創新。支持參與環境權益交易，鼓勵企業自主自願開發溫室氣體減排項目，參與全國碳排放權、全國溫室氣體自願減排交易市場交易。



這位負責人表示，若干措施在環境准入、信息填報、信用評價等領域部署了多項新舉措，如在規範環保信用評價方面，提出推廣環保信用承諾制度，健全企業環保信用修復制度，完善信用修復機制等。多項舉措發力，以解決制約民營企業綠色發展中的關鍵問題、優化民營企業發展政策環境。