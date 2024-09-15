以高質量監督執紀執法保障改革順利推進

中評社北京9月15日電／據中國紀檢監察報報導，黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對“深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭”作出重要部署。近期，多家中央一級黨和國家機關、國資央企紀檢監察機構通過召開專題會議等方式，學習貫徹三中全會精神，並對以高質量監督執紀執法保障改革順利推進作出具體部署。



全面深化改革是一項複雜的系統工程，《決定》提出了300多項重要改革舉措，覆蓋方方面面，涉及各地區各部門各領域各層級。在部署接下來的紀檢監察工作時，紀檢監察機構結合所監督單位的行業領域特點和自身職責定位，強調聚焦全會重大改革在本單位本系統落實情況強化政治監督，確保各項決策部署一貫到底。



學習貫徹三中全會關於“健全重大突發公共事件處置保障體系，完善大安全大應急框架下應急指揮機制，強化基層應急基礎和力量，提高防災減災救災能力”等重大決策部署，中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組強調要突出重點人、重點事、重大事項、重要機制，緊盯各級黨組織“學習、部署、執行、效果”四個環節，強化監督執紀問責，堅決防止在推進改革過程中做選擇、搞變通、打折扣等，堅決糾正不擔當不用力、亂作為不作為等行為，推動各級黨組織和黨員幹部齊心協力抓好全會精神貫徹落實。



“海關是國內國際雙循環的交匯樞紐，在構建開放型經濟新體制、以開放促改革大業中發揮著重要作用。”中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組組長王林說，《決定》關於穩步擴大制度型開放、深化外貿體制改革、優化區域開放布局、健全國家安全體系等重大舉措都與海關密切相關，海關係統紀檢機構將更加自覺履行監督和協助職責，督促海關各級黨組織不折不扣抓好全會部署涉及海關工作任務的貫徹落實，以智慧海關建設、“智關強國”行動為總抓手，推動進一步全面深化海關改革。



能源安全事關經濟社會發展全局，三中全會強調要加快規劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施。中央紀委國家監委駐國家電網公司紀檢監察組要求，公司各級紀檢監察機構要圍繞貫徹落實全會精神，結合公司黨組關於構建新型電力系統、科技自立自強、能源電力保供等重點工作任務部署安排，進一步細化監督措施、加強督導檢查，確保改革舉措不折不扣落地見效。



今年以來，中國大唐紀檢監察組會同地方監委嚴肅查辦多起黨員幹部嚴重違紀違法案件。“要持續保持懲治腐敗高壓態勢，深挖細查重大損失、重大風險背後的作風和腐敗問題。”中國大唐紀檢監察組有關負責同志表示，將立足集團公司火電多、新項目多、基建工程多、招標採購多等階段性發展特徵，緊盯工程建設、物資採購、招投標等重點領域以及關鍵崗位、關鍵人員，深入查處“靠企吃企”、以權謀私、關聯交易、利益輸送等問題，深入推進全面從嚴治黨，為集團進一步全面深化改革清障護航。

