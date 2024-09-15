湖北強化信訪舉報分析　為精準監督提供支撐

中評社北京9月15日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，湖北省紀委監委對2022年以來省本級接收意見建議類信訪舉報情況進行專題分析，並將相關報告發給市級紀委監委主要負責同志，幫助其瞭解、掌握群眾意見訴求和關注焦點，進一步提升監督工作質效。



近年來，湖北省各級紀檢監察機關深挖信訪舉報資源，加強對不同領域、行業、板塊信訪舉報變化趨勢、特點規律和問題成因的研判，將信訪分析作為開展政治生態分析研判、日常監督、專項治理的重要支撐，為制定政策、精準監督提供重要參考。今年以來，該省紀委監委已先後開展綜合分析4次、定向分析17次、專題分析3次。



填報精準、數據真實，是做好信訪分析的前提和基礎。湖北省紀委監委制定出台信訪舉報數據統計分析及成果運用工作辦法，對信訪舉報數據統計分析工作進行系統規範。依托檢舉舉報平台，定期檢查轉送件簽收辦理情況，系統梳理問題清單，點對點反饋問題所在的市州（單位），督促整改落實。此外，該省紀委監委制定信訪舉報件錄入質量評查標準及評分細則，從錄入要求、信息填寫、評分標準等方面，對舉報件平台錄入工作提出明確要求，同步細化質量評查標準，倒逼各級信訪舉報部門夯實基礎信息錄入質量。



湖北省紀委監委建立健全重點標記詞目會商機制，聚焦年度重點工作，會同相關職能部門研究確定37個年度重點標記詞並印發全省，為重點行業、領域問題分析研判提供方向性指引。截至目前，累計向職能部門、專班提供數據台賬、問題清單74批次，有效助力專項治理。



“今年一季度，農村土地利用方面問題反映比較集中、交辦問題查實率高，建議將治理農村土地亂象納入專項整治問題清單，督促職能部門加強監管與政策宣傳。”湖北省紀委監委信訪室相關負責人介紹，針對土地利用問題數據短期異動明顯的情況，及時制發信訪數據快報，為整治鄉村領域突出問題提供信息參考。



為加強數據動態監測，把握趨勢變化，湖北省紀委監委探索建立異動數據及時報告機制，將信訪分析掌握的苗頭性傾向性問題和風險隱患，報告委領導並抄送有關部門，不斷增強信訪舉報信息的“預警”功能。該省紀委監委信訪室先後針對高校、違規吃喝等短時間數據異動情況，報送數據快報4期，為做好高校紀檢監察工作、違規吃喝問題常態化治理等工作提供信訪信息支撐。



湖北省紀委監委積極引導各級信訪舉報部門，將深化信訪分析成果運用作為開展信訪分析的出發點、著力點。黃石市紀委監委針對群眾信訪舉報反映的黨員幹部違規參與民間借貸問題，撰寫專題分析報告，推動該市啟動專項整治，處理處分一批問題黨員領導幹部，追繳違紀資金數百萬元。棗陽市紀委監委探索實行信訪問題跟蹤分析制度，對該市住建系統連續兩年開展專題分析，第一年推動專項整治，第二年評估整治成效，緊盯問題持續發力，推動整改到位。