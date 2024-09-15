中國駐菲使館回應美國駐菲大使涉南海錯誤言論

中評社北京9月15日電／據中國駐菲律賓大使館：中國駐菲律賓使館發言人就美國駐菲大使涉南海錯誤言論答記者問。



問：日前，美國駐菲大使接受採訪時聲稱，中國在南海的“九段線”是“卡通畫”，不符合國際海洋法，美在維護國際法方面與盟友菲律賓站在一起。使館對此有何評論？



答：中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據。中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄，確立了在南海的領土主權和相關權益。二戰後，中國收復被日本非法侵占的南海諸島，並恢復行使主權。為加強對南海諸島的管理，中國政府於1948年正式公布了標繪有南海斷續線的《南海諸島位置圖》。



二戰時，美國參與發表《開羅宣言》，簽署《波茨坦公告》，在法理上認同中方對南海諸島主權。戰後，中國軍隊坐著美國提供的軍艦收復南海諸島。上世紀50年代，美方多次向中國台灣當局提出申請，請求測量船到南海海域作業並獲批准。然而，美方現在出於地緣政治私利，質疑中國的南海主張，誣蔑南海“九段線”是虛構的“卡通畫”。根據以上史實，如果“九段線”是“卡通畫”，那美國不也在這部“卡通”裡扮演過重要角色嗎？



美方對國際法向來合則用，不合則棄。我們不禁要問，若美方真的重視國際法，為何不切實維護在《開羅宣言》《波茨坦公告》基礎上建立的二戰後國際秩序？為何至今未加入《聯合國海洋法公約》，卻處處拿公約約束別國而寬恕自己？



美國不是南海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南海問題。我們敦促美方停止挑撥離間和煽動對抗，尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南海和平穩定的麻煩製造者。