王勇答中評：美在台灣問題存幻想 面目偽善

王勇（中評社 海涵攝） 中評社北京9月16日電（記者 海涵）北京大學國際關係學院教授王勇日前在北京香山論壇期間接受中評社記者採訪時表示，兩岸和平、國家統一，最終受益的是兩岸人民，特別是台灣同胞。美國試圖利用台灣問題阻礙中國的發展，台灣同胞應該看清楚美國政策的本質，認清美國偽善的真面目。



王勇表示，去年下半年以來，中美關係有明顯改善的跡象。特別是去年11月中美兩國元首舊金山會晤，為中美關係未來發展的方向奠定了基調，即要加強相互之間的溝通，將穩定關係置於首位。這非常重要，因為當前中美兩國處於競爭狀態，美國將中國定義為頭號戰略對手，這一局面很難改變。



王勇說，中方希望同美國繼續保持合作關係，中美是彼此最大的貿易夥伴之一，雙方有很多共同利益，雙方關係穩定對於地區和全球和平發展影響很大。中美元首舊金山會晤後，中美兩軍各層級的交流溝通都在逐步恢復中，這對於雙方避免擦槍走火非常重要，符合雙方利益，也有利於地區和全球和平穩定。



王勇表示，溝通本身或許並不意味著雙方關係一定能改善，但是有溝通總比沒有溝通好，溝通有助於認識瞭解對方，增進相互信任，從而為雙方關係實質性的改善創造條件。



談及台灣問題，王勇表示，美國版的所謂“一個中國”政策與中國的一個中國原則相去甚遠。美國在台灣問題上存在著幻想，妄圖利用兩岸之間現在未能統一的局勢，炒作台灣問題、推動台灣問題的國際化，為中國的發展製造障礙。“對於美國的這種圖謀和伎倆，台灣同胞應該看清楚美國政策的本質，認清美國偽善的真面目。”

