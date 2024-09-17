吳心伯答中評：要防止中美關係變得更壞

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯回答中評社記者有關美國大選的問題（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月17日電（記者 郭至君）復旦大學國際問題研究院院長吳心伯日前在出席第十一屆香山論壇期間回答中評社記者有關美國大選的問題，他表示，目前來看賀錦麗和特朗普的雙方彼此競爭力相當，當選總統的幾率還是處在50%比50%。



美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普當地時間10日晚在賓夕法尼亞州費城進行首場電視辯論。辯論結束後，賀錦麗競選團隊表示，她是今晚唯一的獲勝者，特朗普也在社交平台上連發多條消息慶祝勝利，稱這是他有史以來最棒的一次辯論。而多家美媒稱，在表現力上，賀錦麗明顯略勝一籌。



對此，吳心伯回答中評社記者提問時表示，“我認為她的辯論至少沒有丟分，而不丟分實際上就是得分了。因為現在大家對她不太瞭解，所以跟特朗普相比，只要她表現出的是一個比較理性的、平衡的、有政策意識的候選人就可以了，倒不一定非要多麼有智慧、多麼能幹。”吳心伯也認為，如果賀錦麗當選，美對華政策的大框架不會改變，即以戰略競爭的名義對中國實施遏制和打壓，特別是在高新技術領域和軍事領域的遏止措施不會改變。



吳心伯說，美國在亞太的整個軍事態勢不會有太大的變化，因為印太戰略是從特朗普政府時期開始的，拜登又繼承了它，所以不管即將上任的是共和黨政府還是民主黨政府，它的全球戰略重點現在都是亞太，在亞太就是以中國為主要對手，這一點在美國國防部的報告裡面講得很清楚，美國國防部的優先目標就是要在亞太威懾中國，即在軍事上鎮壓、牽制。那麼，威懾點在哪裡？那就是台海、南海，甚至包括東海。所以，未來不管是民主黨政府還是共和黨政府，在亞太把中國作為主要的對手，集中主要的軍事資源對付中國這樣的態勢不會有大的變化。

