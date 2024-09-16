“2024唐卡藝術展”開幕　吸引眾多愛好者

15日下午，由香港中外文化藝術交流協會主辦的“2024唐卡藝術展”在香港大會堂開幕。（圖：大公報） 中評社北京9月16日電／據大公報消息，為弘揚傳統文化與宗教美學的精神，15日下午，由香港中外文化藝術交流協會主辦的“2024唐卡藝術展”在香港大會堂開幕。本次展覽展出83幅香港中外文化藝術交流協會收藏的、題材與色彩豐富的藏族宗教卷軸畫——唐卡，吸引了眾多藝術愛好者與收藏者，且將持續至9月18日。



本次參展主禮嘉賓包括中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、香港新聞工作者聯會會長張國良、香港中華出入口商會會長貝鈞奇、中銀國際控股有限公司副董事長林廣兆、中評社社長郭偉峰、香港道教聯合會副主席羅清源、香港商報副總經理徐文、七星控股有限公司主席張心瑜、香港張家港聯誼會會長何彬、香港中外文化藝術交流協會名譽顧問王文濤、平盛動力金融集團董事馮思倫、香港商報媒體中心總經理張興明、香港中外文化藝術交流協會會長楊濤，以及香港中外文化藝術交流協會理事長陳曉薇。



楊濤在致辭時表明，唐卡不單是代表了宗教，亦已與藝術相結合，“當宗教與藝術結合，就形成了一種難得的文化符號。”他表示，這些作品在香港展出過5次，也在台灣地區展出過一次，而他每次參與布展，都會產生很多體會與感悟。“這些體會是慢慢產生的；這其中有一個人生哲理，就是我們尊重藝術所信仰的一些宗教元素、尊重藝術，從而得以提升自己。”他亦提及此次一位布展人員對整個場地氣場的形容詞——“舒服”。他續指，嘉賓來到這個場地，也是在吸取來自藝術與宗教的養分。



張國良表示唐卡在西藏文化中源遠流長，“可以說是『西藏的百科全書』。它既有宗教的色彩，又有藝術的特色。”他亦對楊濤會長多年來對文化傳播的堅持與孜孜不倦表示讚賞。“在香港做純文化的人越來越少；現時真正具有高文化含量的活動不算多。”他表示，香港曾被人形容為“文化沙漠”，但其實香港蘊含著豐富的文化。



香港新聞工作者聯會近期也在呼籲在港建立金庸紀念館，望以相對系統且完整的資源，紀念金庸這位具有世界影響力的文學巨匠兼文化大家。他指出，香港要想發展為成熟的中外文化藝術交流陣地，就首先要有文化自信，如此才能起到“交流”的作用。

