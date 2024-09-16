服貿會元宇宙“上新”　一秒穿越漢朝

圖：觀眾在首鋼園3號館元宇宙體驗中心參觀漢代文化數字藝術展覽《漢時氣象，一繪千年》。（大公報） 中評社北京9月16日電／據大公報消息，全國首個漢代文化數字藝術展覽《漢時氣象，一繪千年》（以下簡稱“漢文化展”）在2024服貿會上亮相。記者15日在現場看到，位於元宇宙體驗中心的漢文化展人氣很高，元宇宙技術助力傳統文化“煥生機”，市民通過數字藝術體驗漢文化，感受跨越時代的震撼。



走進展館，一幅雄偉瑰麗的漢文化圖卷緩緩展開。展覽由“序章：入夢”“第一幕：輿輦珍饈 煙火人間”“第二幕：吉光片羽 妙手丹青”“第三幕：羽化升仙 漢夢天人”和“互動體驗區”五個單元組成。圖卷通過元宇宙創新技術支撐和多模態交互展示，從衣冠服飾到烹飪宴樂、從篆隸書法到廳堂建築，從磚石畫像到陵墓祭祀，中華優秀傳統文化“活”了起來。在漢文化展現場，還有很多身著漢服的市民進館“入畫”，感受兩千年前的漢朝文化。



除了漢文化展外，首部敦煌VR大空間互動電影《敦煌：沙海謎窟》也在元宇宙體驗中心亮相。該互動電影利用500平方米空曠空間結合影視級互動敘事手法，帶領觀眾穿越千年，步入敦煌虛實之境。在這裡，觀眾不但能身臨其境地漫游月牙泉、探秘莫高窟、欣賞絕美壁畫，沉浸於敦煌的壯麗奇景，更能化身為故事中的英雄，與劇中角色並肩作戰，體驗非凡的敦煌奇幻之旅。