﻿國產載人飛艇交付　低空觀光旅遊“神器”

圖：載人飛艇“祥雲”AS700。＼受訪者供圖 中評社北京9月16日電／據大公報消息，記者從中國航空工業集團獲悉，14日上午，由其自主研製、具有完全自主知識產權的載人飛艇“祥雲”AS700，首架正式交付先鋒客戶。現場簽署12架購艇訂單，標誌著中國國產載人飛艇的研製、生產、取證、交付全面貫通，即將開啟商業運營。



14日上午8點30分，位於廣西桂林陽朔的月亮山腳下，一架外形圓潤可愛、線條優美流暢、顔色白皙透亮的“祥雲”AS700，在眾人的目光下輕盈騰空，扶搖直上，宛如一只“空中白鯨”遨游在雲山霧海之中，經過陽朔多個標誌景點後穩穩降落，圓滿完成演示飛行。



AS700載人飛艇最大航程700公里，最大航時10小時，最大設計飛行速度100公里／時，最大飛行高度3100米，一次最多可搭載10人（含1名駕駛員），妥妥的是一款“安全環保 綠色低碳”的出游“神器”。該艇交付後主要應用於低空觀光旅遊領域，艇艙內部布局寬敞，為遊客提供沉浸悠閒的體驗空間；明亮的“航空藍”空中座椅，極大地提升乘坐感。此外，艇艙兩側還設置超大觀景側窗，方便遊客空中俯瞰，將艙外美景盡收眼底。



此次交付的首架載人飛艇已開展了15天累計306人次的乘感體驗飛行，驗證了AS700載人飛艇的安全性、可靠性，為後續改進提升遊客乘坐舒適度積累了參考數據。