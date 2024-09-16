日鐵收購美鋼受阻凸顯美國政治因素的干擾

這張9月10日在美國費城總統辯論媒體中心拍攝的視頻直播畫面顯示，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯（右）和美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在費城參加電視辯論。（新華網） 中評社北京9月16日電／據新華社消息，日本媒體報導，日本鋼鐵巨頭日本制鐵公司（簡稱日鐵）高管日前赴美與美國高級官員會面，以挽救日鐵收購美國鋼鐵公司（簡稱美鋼）的計劃。此前，有消息稱，美國總統拜登將以“國家安全”為由阻止該收購案。



去年12月，日鐵宣布計劃斥資2萬億日元（149億美元）收購美鋼，但收購方案遭到美國鋼鐵工人聯合會及美國民主、共和兩黨人士強烈反對。民主、共和兩黨總統候選人哈里斯和特朗普也都表示反對這一交易。



分析人士指出，在美國大選背景下，美國政府出於迎合選民需要阻撓收購計劃。這再次印證，在美國政客的詞典裡，沒有什麼市場規則，也沒有什麼同盟夥伴，有的只是“選舉優先”。



收購計劃受阻



按照去年12月宣布的消息，日鐵計劃在今年9月前完成對美鋼收購。今年4月，美鋼召集臨時股東大會通過了日鐵收購案，美國政府審查成為收購能否成功的關鍵。9月11日，日鐵副會長兼副社長森高弘在華盛頓會見了美國外國投資委員會的相關人士，美方向日鐵表示收購計劃存在“安保方面的憂慮”。有報導稱，拜登將下令中止收購計劃。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員加裡·赫夫鮑爾在接受新華社記者採訪時表示，日鐵技術優於美鋼，因此收購將改善後者的長期發展前景，並意味著會有更多就業機會，而拒絕這一交易將會使一切都化為泡影。



美鋼首席執行官戴維·伯裡特9月初表示，如果交易失敗，美鋼可能將關閉位於賓夕法尼亞州匹茲堡的總部和工廠，恐危及數千個工作崗位，還可能將總部遷出美國。

