東盟期待加強與中國在數字化轉型領域合作

9月12日，一款智能機器人在服貿會國家會議中心會場向觀眾“比心”。（新華社） 中評社北京9月16日電／據新華社消息，4K超高清AI數字人、手術機器人、人形機器人讓人眼花繚亂；戴上VR眼鏡，消費者足不出戶就能“坐”進新車，體驗虛擬試駕；用手機上傳個人照片，就可AI體驗“試衣”，上身效果一目了然……



正在北京舉行的2024年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）上，各種數字化、智能化應用及產品讓人大開眼界，展現了數字技術在金融、文旅、教育、醫療、物流等眾多領域的智慧應用和創新服務。



“創新生態系統驅動下的中國在東盟數字化轉型中發揮著關鍵作用。東盟國家受益於中國在人工智能、區塊鏈和物聯網方面的專業知識。”本屆服貿會論壇上，東盟智慧產業聯盟主席陳志輝表示，與中國的合作正推動東盟數字經濟快速增長。



“中國對人工智能技術的大力投入及人工智能應用處於領先地位。”陳志輝說，中國大力推動人工智能、5G和可再生能源等關鍵領域的創新，促進科技初創企業、學術界和產業界間的合作，使數字經濟蓬勃發展。



近年來，東盟國家正加快發展數字技術，推動數字貿易發展。新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國紛紛加緊數字布局，推出強有力的計劃來推動人工智能、區塊鏈和金融科技發展，推進電子商務、金融科技和智慧城市建設。



陳志輝表示，數字技術的快速革新正改變各行各業，成為提高競爭優勢的根本動力。通過實施《區域全面經濟夥伴關係協定》、加快建設“數字絲綢之路”等，中國正協助東盟國家建設現代化數字生態系統，加快數字化轉型，增強其在全球市場的競爭力。



陳志輝表示，要增強數字競爭力，包括中國和東盟國家在內的各國還面臨人才缺口、數據隱私和安全、監管框架等挑戰，仍需各國政府、企業和學術界通力合作，才能有效應對全球挑戰，建立可持續發展的競爭優勢。中國與東盟正擴大合作，以建立有競爭力的數字一體化區域。