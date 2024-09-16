日本高齡勞動人口達914萬創新高

圖：日本65歲以上人口預估達3625萬，圖為東京街道的行人。＼法新社 中評社北京9月16日電／據大公報消息，據共同社、NHK報導：根據日本官方估計，目前日本人口中，65歲以上長者共有3625萬人，占總人口比率29.3%；而2023年仍在工作的65歲以上人口有914萬，兩項數據都創統計史新高紀錄。



日本政府總務省在敬老節前進行匯整，估計截至9月15日，65歲以上長者共有3625萬人，較2023年增加2萬人，創統計以來新高紀錄，其中男性長者有1572萬人、女性長者有2053萬人。共同社則報導，日本80歲以上高齡人口有1290萬，占總人口比率為10.4%，已連續兩年逾10%。



另一方面，根據總務省所做勞動力調查，高齡勞動人口在2023年達到創統計史新高紀錄的914萬人。在這部分，男性高齡勞動者人數較2022年減少4萬人，如今約534萬人，女性高齡勞動者則增加5萬人，達到380萬人。



高齡人士就業率為25.2%，平均每4位長者就有1人在工作；從年齡層來看，高齡人士就業有逾半數的52%集中在65歲到69歲，相當於這個年齡層每2人就有1人在工作。



日本總務省表示，受到勞動市場人手不足等因素影響，高齡人士可以發揮所長的工作種類增加，預計高齡勞動者將持續增加。