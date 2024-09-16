“移民吃貓論”發酵　拜登特朗普隔空交鋒

圖：特朗普近日多次發表針對海地移民的不實言論，引發爭議。＼美聯社 中評社北京9月16日電／據大公報消息，綜合路透社、《紐約郵報》報導：美國共和黨總統候選人、前總統特朗普關於“海地移民吃寵物貓狗”的錯誤言論持續發酵，俄亥俄州斯普林菲爾德的海地移民社區近日收到炸彈恐嚇。美國現總統拜登13日稱，針對移民的攻擊必須停止。



拜登13日稱，他的白宮新聞秘書讓─皮埃爾是一位“令人驕傲的海地裔美國人”。他表示：“（海地移民）社區在我們國家受到攻擊。這完全是錯誤的，美國不能容忍這種事……這種事情必須停止。”特朗普10日晚在與民主黨總統候選人、現任副總統哈里斯的電視辯論中聲稱，海地移民在斯普林菲爾德“吃貓狗”。13日，特朗普再次攻擊海地移民，並揚言要展開有史以來最大規模的驅逐行動，趕走這些移民，儘管其中大多數是合法移民。



哈里斯13日在關鍵搖擺州賓夕法尼亞接受美國廣播公司採訪。《紐約郵報》援引批評人士稱，哈里斯在此次採訪中的回答如同“詞匯沙律”，將一些冠冕堂皇的說辭拼凑在一起，但幾乎沒有實質內容。共和黨籍聯邦眾議員馬利奧塔基斯說：“當記者詢問她（哈里斯）關於通脹的問題時，她卻開始談論鄰居的草坪。我想說，她和美國民眾脫節了……更糟糕的是，這（通脹）是她引發的問題，她卻沒有解決問題的計劃。”