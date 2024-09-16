山東日照五蓮縣委統戰部開展中秋系列活動

（圖：中國僑網） 中評社北京9月16日電／據中國僑網消息，在中秋佳節來臨之際，為積極弘揚中華優秀傳統文化，營造中秋團圓的濃厚節日氛圍，進一步加強各領域統戰成員之間的聯絡聯誼，拉近彼此距離，近日，山東日照五蓮縣委統戰部、縣僑聯開展“情暖中秋 同心同行”中秋系列活動。



9月13日，組織僑界群眾在洪凝街道洪凝社區開展“雅韵中秋”詩詞誦讀會。活動現場，大家紛紛誦讀與中秋有關的詩詞，並通過詩詞問答的形式，瞭解詩詞中蘊含的豐富情感、優美意境及中秋節日的來源。



9月14日，在洪凝街道富強社區開展“僑法伴我行，共築連心‘僑’”僑法宣傳進社區活動，通過發放涉僑政策法規手册等，向居民群眾普及、解讀相關政策及法律法規，增進僑界人士和社區群眾對相關政策及法律法規的瞭解。



同時，組織僑界群眾在富強社區開展了“喜迎佳節共團圓，手工月餅載深情”活動，邀請月餅製作專業老師，從揉面、包餡到壓模，逐一講解月餅製作過程、中秋佳節製作月餅所蘊含的歷史傳承和文化意蘊，讓大家感受月餅製作所帶來的樂趣，飽含美好祝願。大家一邊製作月餅，一邊溝通交流，增進了彼此之間的友誼。



活動結束後，縣委統戰部、縣僑聯及社區工作人員帶著製作的月餅，走訪慰問了部分僑界群眾及社區居民，向他們傳遞節日的溫暖與祝福。



中秋系列活動，不僅讓轄區僑界人士感受到傳統文化的魅力、享受到節日活動的快樂，同時拉進了鄰里間的距離。下一步，縣委統戰部、縣僑聯將繼續以傳統節日為契機，開展更多有特色、有意義的文化活動，做好聯繫僑界人士的橋梁和紐帶作用。（五蓮縣委統戰部、縣僑聯供稿）