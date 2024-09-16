中評社北京9月16日電／網評：美再打“香港牌”的險惡用心



來源：大公報 作者：吳志斌



9月10日，美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法》。該法案由新澤西州共和黨聯邦眾議員克里斯.史密斯和馬薩諸塞州民主黨聯邦眾議員吉姆.麥戈文聯袂提出。這份充滿惡意打壓和政治抹黑的法案，要求行政部門在法案生效30天內認證包括華盛頓、紐約和三藩市的三個香港經貿辦是否得以延長目前享有的特權、例外與豁免。如果美國政府認證這三個香港經貿辦不應再繼續享有這些外交待遇，香港經貿辦將在180天內停止運作。可以說，這是在香港2020年實施香港國安法之後，美國國會再次在立法層面對香港採取了不正當、不公義乃至用心險惡的打壓措施。



為此，在9月11日，香港特區政府發表聲明，強烈譴責美國眾議院假借所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，詆毀香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權狀況，為了政治目的不惜扭曲事實，刻意攻擊香港，違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干預香港事務：“該所謂法案自欺欺人，美國自身有最嚴厲的國安法律，卻肆意雙重標準，惡意污蔑實施香港國安法和《維護國家安全條例》的公正性和合法目的，漠視香港特區維護國家安全的憲制責任和固有權利，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實……鼓吹關閉經貿辦，嚴重破壞正常經濟貿易關係”。然而，在美國以虛偽可笑的“自由”、“人權”等字眼大打“香港牌”之際，我們或需要讀出更為深層次的危機和挑戰。



“炒冷飯”圖遏止中國發展



第一，美國要關閉經貿辦，大有醉翁之意不在酒的意味。香港在美國紐約、三藩市和華盛頓設有經貿辦。在1997年香港回歸前夕，美國通過專項立法，允許3個香港駐美經貿辦適用1945年《國際組織豁免權法》，官員可免遭美國搜查、沒收財產、徵收指定稅項。而在過去的數十年中，三個駐美經貿辦運作良好，不僅遵守當地法律，也為中美正常的貿易、投資、藝術和文化等的交流搭建了友好的橋梁。據相關統計，美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1200家美國公司在港設有業務。而美國議員們之所以要一意孤行地關閉經貿辦，本質上是要借“關注香港”之名，不僅在大選之年將遏制中國作為博弈的籌碼，更是對中國進行新一輪的貿易管控和制裁的“暗黑前奏”。

